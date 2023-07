Europeo Under 19, semifinale Italia - Spagna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Italia e Spagna si sfidano questa sera per il sogno europeo. Si gioca la semifinale dell’Europeo Under 19 a Malta, sul campo del National Stadium di Tà Qali. In palio la finale contro la corazzata spagnola, forte indotto del Barca e del Real Madrid, che non perde da undici partite (8 ufficiali e tre amichevoli tra cui quella giocata a gennaio contro l’Italia, persa di misura dagli Azzurrini 1-0) e che finora ha dimostrato di essere la favorita per la vittoria finale. Il suo percorso in questa rassegna continentale è fatto di due vittorie (contro l’Islanda 2-1; contro la Grecia 5-0) ed un pareggio a reti bianche con la Norvegia, match giocato dagli iberici con molti sostituti perchè era sufficiente ottenere un punto per conquistare la testa del girone B.

L’Italia dovrà rinunciare a Cher Ndour, il centrocampista che in questa stagione ha giocato nel Benfica B, per i due gialli presi durante le gare con il Portogallo e l’ultima contro la Polonia. La buona notizia è che Luca Lipani, il centrocampista del Genoa, è di nuovo a disposizione dopo aver scontato lo stop di una giornata per il rosso che gli è stato comminato contro i portoghesi. Gli Azzurrini hanno raggiunto questa semifinale battendo nella partita di esordio i padroni di casa di Malta (4-0); poi lo scivolone contro i lusitani (5-1) e il match pareggiato in rimonta (1-1) con i polacchi che ha garantito il passaggio del turno a pari punti con la Polonia; grazie al maggior numero di reti segnate, i ragazzi di Bollini hanno conquistato la seconda piazza del girone A dando prova di carattere, di essere squadra capace di ‘risalire la china’, come ha avuto modo di dichiarare il tecnico Alberto Bollini: “Dopo aver superato una prima fase problematica, i ragazzi hanno reagito nell’élite round eliminando in Germania sia i tedeschi che il Belgio. Dovremo tirare fuori la nostra Italia, organizzata e solida, contro un avversario che non ha mai perso in questo Europeo, sin dalle fasi di qualificazioni”.

Europeo Under 19, semifinale Italia - Spagna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Spagna-ITALIA, semifinale dell'Europeo Under 19, si gioca questa sera, alle 21, al National Stadium di Tà Qali, a Malta, in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 d.t.).