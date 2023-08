Chi è Aster Vranckx, centrocampista belga che vstirà la maglia della Fiorentina

Le sorprese, nel calciomercato, restano sempre all’ordine del giorno. Ma nel novero delle indiscrezioni legate ai movimenti della Fiorentina, il nome di Aster Vranckx è da catalogare come inaspettato. Sul ventunenne centrocampista belga la dirigenza viola si è mossa con assoluta circospezione, al punto da non farlo figurare nelle ultime settimane come papabile per irrobustire la mediana dell’organico a disposizione di Italiano. Ma l’ex capitano della nazionale belga Under 21 rientra comunque in quella che è la linea guida seguita dal club gigliato, intenzionata a ringiovanire la rosa con un occhio alla qualità e l’altro alle potenzialità future di elementi che potrebbero trovare, in Italia, l’ambiente giusto per crescere e maturare, fino a consacrarsi.

Nome nuovo nella lista della spesa della Fiorentina, ma non nei palcoscenici internazionali, considerato che dopo la trafila nelle selezioni giovanili dei “Diavoli Rossi”, Vranckx ha anche fatto il suo esordio nella nazionale maggiore, debuttando lo scorso giugno – al posto dell’infortunato De Bruyne – nel match di Bruxelles valevole per le qualificazioni ad Euro 2024 e pareggiato dal Belgio contro l’Austria. Nato nelle Fiandre, il 4 ottobre del 2022, congolese per parte di madre, fa il suo esordio nei “pro” non ancora diciassettenne (promosso dal settore giovanile del Mechelen alla prima squadra) in occasione della Supercoppa a luglio del 2019, e nel corso della stagione colleziona nove presenze – sette delle quali dal 1’ – per poi l’anno successivo diventare titolare a tutti gli effetti. Dodici mesi più tardi si trasferisce in Germania, firmando con il Wolfsburg un contratto fino al 2025: in Bundesliga si ferma per un solo campionato, passando nell’estate 2022 in prestito al Milan. Con i rossoneri trova poco spazio, con poco meno di 250 minuti in campo, e torna al Wolfsburg prima di accettare nuovamente di rimettersi in gioco nel campionato di Serie A coi viola, che lo acquistano a titolo definitivo per 7 milioni di euro.

Il suo inserimento nella rosa di Italiano dovrebbe compensare l’imminente partenza di Amrabat, rappresentando per peculiarità tattiche il suo sostituto. Più interdittore che regista, muscolare ma anche dinamico, si fa valere in fase di non possesso per la capacità di recuperare palloni e pressare, non disdegnando gli inserimenti in area di rigore. Un elemento di prospetto reduce da una stagione in cui è stato poco utilizzato, per cui desideroso di tornare a mettere in mostra le sue qualità riconosciute anche dal commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco. E che potrà sicuramente ritagliarsi spazio in una zona nevralgica che conta già Arthur, Mandragora e Duncan.