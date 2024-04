Fiorentina-Atalanta, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

La Fiorentina proverà a lenire i dolori di un campionato altalenante puntando parte delle sue fiches sulla Coppa Italia, che l’ha vista raggiungere la semifinale per la terza edizione consecutiva, record nella storia del club toscano. Scivolata al decimo posto in Serie A, la squadra viola ha chiuso il mese di marzo senza vincere tra le mura amiche (pareggio con Roma ed in Conference col Maccabi, sconfitta nel turno pasquale contro il Milan) ed affronterà nel match di andata un’Atalanta lanciatissima dopo aver eliminato in Europa League lo Sporting Lisbona, strappato un punto a Torino contro la Juventus e soprattutto liquidato il Napoli con un rotondo 3-0 al “Maradona”, avvicinando il quinto posto distante ora due lunghezze (con una gara da recuperare, proprio contro i toscani).

Le due squadre si affrontano nel torneo che mette in palio la coccarda tricolore per la seconda volta nella storia. Era già capitato nell'edizione 2018/19 con i nerazzurri che timbrarono il pass per la finale grazie al pareggio per 3-3 all’andata a Firenze ed il successo per 2-1 nel ritorno a Bergamo. Il bilancio degli scontri diretti nella competizione vede però avanti la Fiorentina che ha vinto sette delle 11 sfide (chiudono il conto due pari e due affermazioni della “Dea”). I padroni di casa faranno affidamento anche sullo “specialista” Italiano, che dal giorno del suo arrivo a Firenze ha sempre superato i turni ad eliminazione diretta, con due sole eccezioni: la semifinale di Coppa Italia 2021/22 (fuori per mano della Juventus) e la semifinale della Final Four di Supercoppa persa col Napoli ad inizio 2024. Per il resto, affermazioni negli ottavi, quarti e semifinale di Coppa Italia 2022/2023, così come nei playoff, spareggio, ottavi, quarti e semifinale di Conference la scorsa annata e, in questa stagione, ottavi e quarti di Coppa Italia più playoff e ottavi di Conference.

Fiorentina-Atalanta, le scelte di Italiano

Il tecnico viola pronto a calare i suoi assi in una delle sfide decisive che il calendario presenta nel mese di aprile. Come esterni offensivi dovrebbero rivedersi dal primo minuto Nico Gonzalez e Sottil, con Beltran dietro a Belotti al quale spetterà il compito di guidare il pacchetto avanzato. A centrocampo potrebbe quindi essere arretrato l’ex di turno Bonaventura al fianco di Arthur con il sacrificio di Duncan e Mandragora impiegati in campionato contro il Milan, ma pronti alla staffetta per dare alla mediana connotati più muscolari. Conferma di Terracciano tra i pali, retroguardia con Kayode – favorito su Faraoni - che prenderà il posto del rientrante Dodô, mentre sul versante sinistro dovrebbe toccare ancora a Biraghi: a governare la difesa Milenkovic ed uno tra Ranieri e Martinez Quarta.

Fiorentina-Atalanta, le scelte di Gasperini

L’allenatore dei nerazzurri (che guarderà il match dalla tribuna dopo la squalifica di due giornate maturata nei quarti contro il Milan) dovrà rinunciare a De Ketelaere, fermato da un problema all’adduttore, ed a Scalvini ai box per una lesione al bicipite femorale sinistro. Tra i pali Carnesecchi dovrebbe essere preferito a Musso, protetto da una linea a tre formata da Hien, Kolasinac e Djimsiti con Toloi come alternativa. Recuperato invece Zappacosta, il quale a centrocampo dovrebbe però lasciare spazio a Ruggeri, con Holm sul binario opposto e la coppia De Roon-Ederson in mezzo. In avanti, Scamacca favorito su Miranchuk per guidare l’attacco, che si avvarrà del supporto di Lookman e Koopmeiners sulla trequarti e Pasalic pronto a dare man forte a gara in corso.

Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Nico Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti. All. Italiano

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Kolasinac, Hien, Djimsiti, Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri, Koopmeiners, Scamacca, Lookman. All. Gasperini

Fiorentina-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Atalanta, in programma mercoledì 3 aprile alle 21 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze e valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".