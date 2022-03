Fiorentina-Bologna: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La frenata arrivata con la sconfitta del Mapei Stadium ed il pareggio interno contro il Verona ha complicato la rincorsa della Fiorentina ad un posto in Europa, considerando anche l’accelerazione di Roma e Lazio in graduatoria. Per non perdere ulteriore terreno, la formazione viola punta al bottino pieno contro il Bologna, facendo leva su una cabala nettamente favorevole: dalla stagione 2013/14 in avanti, infatti, la Fiorentina è rimasta imbattuta contro i felsinei in Serie A, grazie a nove vittorie e sei pareggi. Nelle ultime nove sfide disputate al “Franchi”, i toscani hanno subito un solo gol totalizzando sette successi e due pari. I rossoblu si presentano a Firenze dopo aver incassato due punti nelle ultime due uscite, e non arrivano a tre pareggi di fila in Serie A da gennaio 2021 (una striscia di cinque gare, nella quale ci fu anche uno 0-0 a Firenze). Per la formazione di Mihajlovic come obiettivo da perseguire al “Comunale” c’è anche ritrovare feeling con gli impegni in trasferta - dopo aver perso tre delle ultime quattro partite fuori casa – ma anche con il gol: il Bologna ha infatti chiuso nel 2022 ben quattro incontri senza trovare il gol: da inizio anno nel massimo torneo ha fatto peggio solo il Genoa (sei gare).

Fiorentina-Bologna, le scelte di Italiano

Problemi di abbondanza per l’allenatore della squadra viola, con l’unico dubbio rappresentato da Odriozola che ha recuperato dai problemi fisici pur non essendo ancora al 100% e pertanto potrebbe lasciare ancora a Venuti il posto dal 1’. A completare la difesa Biraghi a sinistra, Milenkovic e Igor (in lotta serrata con Martinez Quarta) al centro con Terracciano tra i pali favorito su Dragowski. A centrocampo da segnalare il rientro di Bonaventura – squalifica ridotta ad una giornata, già scontata – che dovrebbe pertanto riprendere una maglia da titolare con Torreira e Castrovilli (col sacrificio di Duncan e Maleh). In attacco, al centro si accomoderà Piatek, con ai lati Nico Gonzalez ed Ikoné che deve però superare l’agguerrita concorrenza di Sottil.

Fiorentina-Bologna, le scelte di Mihajlovic

L’allenatore degli emiliani dovrà rinunciare a Theate fermato dal giudice sportivo, pertanto nella difesa a tre davanti a Skorupski di posizioneranno Medel, Soumaoro e uno tra Binks e Bonifazi (quest’ultimo nuovamente arruolabile dopo il Covid), mentre appare più attardato Mbaye nella volata come braccetto di sinistra. Nella linea mediana probabile conferma per Dijks e Hickey nei binari laterali (De Silvestri non è al meglio dopo le noie muscolari accusate con Torino, sebbene sia rientrato in gruppo), in mezzo possibile accoppiata Svanberg-Schouten con Soriano tra le linee ad innescare il rientrante Arnautovic e Orsolini. Tra le opzioni contemplabili, il tridente offensivo - ed il relativo sacrificio di Svanberg a centrocampo per schierare Barrow ed Orsolini ai lati di Arnautovic – ma anche l’utilizzo di Soriano come attaccante esterno.

Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Gonzalez, Piatek, Ikoné. All. Italiano

Bologna (3-4-1-2): Skorupski, Soumaoro, Medel, Bonifazi, Hickey, Schouten, Svanberg, Djiks, Soriano, Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

Fiorentina-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Bologna sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.