Fiorentina-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Rinfrancata dall’affermazione di Edimburgo in Conference League, la Fiorentina punta ora a risalire la china in un campionato finora caratterizzato da più ombre che luci, dove la vittoria manca da quasi un mese (2-0 all’Hellas Verona il 18 settembre). Al “Franchi” si presenta una Lazio in orbita Champions – quarta posizione distante due lunghezze - che in Serie A è reduce da tre successi maturati senza incassare gol. Particolarmente lunga la lista dei precedenti: la squadra viola e quella capitolina si sono affrontate 161 volte, con un bilancio leggermente favorevole ai biancocelesti che conducono 66-52 nel conto vittorie. Ma negli ultimi dieci incroci è stata la Lazio a raccogliere di più: l’unica sconfitta è attivata l’8 maggio 2021 (2-0 con doppietta di Vlahovic), poi sette affermazioni e due pareggi. Tra le variabili da tenere in considerazione nella sfida del Comunale c’è anche la stanchezza: Fiorentina e Lazio sono chiamate a rincorrere nei rispetti gironi delle competizioni continentali, che le vedranno nuovamente in campo giovedì prossimo a caccia di una qualificazione ancora in bilico. Con l’esigenza, pertanto, di un turn-over necessario per fronteggiare il tour de force pre-mondiale.

Fiorentina-Lazio , le scelte di Italiano

Buone notizie per il tecnico viola, che ha visto Igor e Barak rientrare a tempo di record in gruppo. Il brasiliano si candida pertanto ad affiancare un Milenkovic pronto per il rientro al centro della difesa al posto di Martinez Quarta, con Venuti che rileverebbe Terzic a destra e Biraghi a sinistra (avvicendato da Dodô negli ultimi venti minuti nel match vinto giovedì in Scozia). Il centrocampista ceco potrebbe pertanto partire dal 1’ superando la concorrenza di Duncan e Maleh, con Amrabat confermato in regia e il ballottaggio Bonaventura-Mandragora a completare il pacchetto in mediana. Davanti ancora out Sottil, scalpita Nico Gonzalez ma il tridente offensivo dovrebbe contemplare Jovic supportato ai lati da Ikoné e Kouame.

Fiorentina-Lazio , le scelte di Sarri

Le criticità per la formazione anti-viola sono perlopiù in difesa: Gila è alle prese con una contrattura al flessore, mentre Casale è rientrato in gruppo ma non dovrebbe essere rischiato dal 1’. Coppia centrale pertanto che dovrebbe essere composta ancora da Romagnoli (che ha stretto i denti per un problema intestinale nel match di Europa League in Austria), le cui condizioni vanno però ulteriormente monitorate, e Patric regolarmente tra i disponibili dopo essere uscito anzitempo nel match contro lo Spezia. Il pacchetto arretrato si completerà con Provedel tra i pali e Lazzari-Marusic terzini. A centrocampo si candida per una maglia da titolare Vecino, che spingerebbe in panchina Luis Alberto, mentre c’è Marcos Antonio ad insidiare Cataldi nel ruolo di regista. Nel tridente offensivo si rivedrà Zaccagni insieme ad Immobile e Felipe Anderson, con Pedro fruibile a gara in corso.

Fiorentina-Lazio , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Kouame, Jovic, Ikoné. All. Italiano

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Fiorentina-Lazio , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 dl satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.