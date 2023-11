Fiorentina, verso il Milan con il dubbio "numero 9"

Il rientro dalla sosta per la Fiorentina è all’insegna del...monitoraggio dei nazionali. Vanno infatti valutate le condizioni dei giocatori che hanno lasciato il ritiro viola per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, ma parallelamente c’è anche attesa per capire quale squadra si presenterà in campo dopo lo stop. Nel corso della gestione Italiano, il match post-sosta ha infatti dispensato gioie e dolori in ugual misura: si è passati dalla brutte sconfitte, come l’ultima nel derby contro l’Empoli, ma anche nel 2022 lo 0-4 in trasferta contro il Torino o lo 0-3 del “Franchi” contro la Lazio, senza scordare lo 0-1 a Venezia. Ma ci sono stati anche momenti memorabili, come a marzo 2023 con il successo a San Siro con l’Inter, o a novembre 2021 quando arrivò il 4-3 casalingo al Milan che fu preceduto due mesi prima dal blitz di Bergamo contro l’Atalanta. Il tutto per un bilancio equo (5 vittorie e 5 k.o. più un pareggio) nelle sfide seguenti allo stop ai campionati.

Poi, ci sono anche i dubbi legati alla formazione che scenderà in campo, a determinare scelte che terranno conto degli impegni fronteggiati da alcune delle pedine maggiormente utilizzate da Italiano, così come della sfida – importantissima in chiave classifica – in programma la prossima settimana contro il Genk in Conference League. Tra le possibili esclusioni a sorpresa, è da menzionare quella di Nico Gonzalez, rientrato alla base dopo le convocazioni con l’Argentina e che pertanto potrebbe anche partire dalla panchina. Ma in attacco resta anche aperto il ballottaggio legato al principale terminale offensivo: Nzola continua a non convincere, Beltran dovrebbe – condizionale d’obbligo – aver smaltito la botta al costato che recentemente lo ha limitato, e sulla sfondo fa capolino il profilo di un Kouame che è stato impiegato in passato in quella posizione.

Al centro della difesa, complice la squalifica di Ranieri, scelte quasi obbligate: favoriti Milenkovic e Martinez Quarta. Ma attenzione a Yerry Mina: resta ancora un oggetto misterioso per i tifosi viola, ma intanto oltre a scendere in campo con la nazionale colombiana, con tanto di fascia di capitano, è stato anche inserito nell’undici ideale della Conmebol, stilato tenendo conto delle partite giocate dalle squadre sudamericane nell’ultima settimana valevoli per le qualificazioni ai prossimi mondiali.