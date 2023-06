Fiorentina trafitta allo scadere: il West Ham United vince la Conference League

La sensazione è quella di un deja-vu. Nella seconda finale stagionale, la Fiorentina esce ancora sconfitta come già accaduto in Coppa Italia contro l’Inter: vince un West Ham meno brillante dei viola, ma senza dubbio spietato nel castigare a pochi secondi dall’inizio del recupero la squadra di Italiano. La Conference League prende la strada di Londra, non senza una scia di rimpianti per i toscani: bacchettati dal Var sul possibile 1-0 (annullato per una questione di centimetri) e condannati da due disattenzioni di una difesa che fino a quel momento aveva concesso pochissimo agli Hammers. Un tocco di mano – visibile dalle immagini, ma di certo molto meno netto di quello non sanzionato al Siviglia nella finale di Europa League – in un corpo a corpo scaturito da palla inattiva, ed un’infilata concessa agli inglesi rintanati nella loro metà campo al 90’, usciti in maniera fulminea per approfittare dell’eccessiva “altezza” della difesa viola, allineata poco oltre la metà campo.

La Fiorentina ha avuto il merito di provarci, sin dall’inizio. Il West Ham ha un atteggiamento molto più difensivo che non semplicemente attendista: con dieci undicesimi dietro la linea del pallone che viene manovrato quasi sempre dai viola, e solo in due circostanze uscito dalla trincea con un tiro al volo di Rice al quarto d’ora fuori bersaglio ed una plateale simulazione in area di Benrahma alla mezz’ora sanzionata con un sacrosanto giallo. Per il resto, la squadra di Italiano fa la partita con costante possesso palla pur senza rendersi oggettivamente pericolosa dalle parti di Areola. L’occasione buona per stappare la finale ci sarebbe anche, finalizzata dal puntuale guizzo di uno Jovic perfetto nel raccogliere la respinta miracolosa del portiere dei londinesi su Kouame pescato da Nico Gonzalez, ma il centravanti serbo è in off-side per pochi centimetri. Ed oltre al danno, anche la beffa di un colpo al naso ricevuto da Soucek nell’azione, che lo costringe ad uscire per non rientrare nella ripresa.

Prende campo la sensazione che sarà un episodio a decidere. Che arriva, ma dalla parte sbagliata: dopo un’ora di gioco un tocco ingenuo con la mano di Biraghi (in campo con una vistosa fasciatura dopo essere stato centrato in testa dal lancio di un bicchiere arrivato dalla curva inglese), nell’uno contro uno in area con Bowen sfuggitogli sugli sviluppi di un fallo laterale, viene individuato dal Var e punito con il penalty. Benrahma si conferma infallibile dal dischetto – sei su sei in stagione – ed il West Ham va avanti. I tifosi degli Hammers hanno solo quattro minuti per festeggiare: su un lancio lungo Gonzalez sale al secondo piano a fare da sponda per Bonaventura che controlla di sinistro e di destro incrocia a fulminare Areola per il pari.

L’Eden Aréna è in ebollizione: Terracciano si prende il proscenio sbarrando la strada ad Antonio (però in fuorigioco) e poi anticipando Bowen su spizzata di Soucek, Areola in sicurezza disinnesca i tentativi da fuori di Biraghi ed Amrabat. Ma ad avvicinarsi di più al 2-1 è la Fiorentina con Mandragora, che al 72’ sulla torre di un Cabral a giganteggiare sui duelli aerei non trova di pochissimo lo specchio della porta. Cala l’intensità, i supplementari sembrano inevitabili ma a rovinare in maniera irreversibile la serata è Bowen, che allo scadere si infila tra Milenkovic e Igor trafiggendo una difesa viola molto alta (così necessario al 90’ in situazione di 1-1?) su imbucata di Paquetá, e galoppa verso la porta bucando Terracciano in uscita. Il cronometro concede ancora cinque minuti – poi diventati otto per perdite di tempo assortite – per fare un secondo miracolo dopo quello di una mezz’ora prima, che però non riesce. Il West Ham alza la coppa. Dopo Budapest sette giorni fa, adesso Praga: l’Europa volta ancora le spalle alle squadre italiane. Sempre sul più bello.