Juventus, le scelte anti-Roma di Allegri: la probabile formazione

Vincere per rimanere in scia dell'Inter capolista. Questo l'obiettivo della Juventus, che sabato 30 dicembre, alle 20.45, ospiterà all'Allianz Stadium la Roma di José Mourinho nella gara valevole per la 18esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i bianconeri, reduci dal successo di Frosinone, andranno a caccia dei tre punti per chiudere con il sorriso il 2023. Attenzione, però, ai giallorossi, che si presenteranno a Torino galvanizzati dal successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Napoli.

Le scelte

Massimiliano Allegri, per la partita contro la Roma, si affiderà come di consueto al 3-5-2. In difesa, dopo l'iniziale panchina di Frosinone, tornerà dal primo minuto Gatti, che prenderà il posto dell'infortunato Alex Sandro (per lui ritorno in campo previsto per il 2024). Insieme a lui Bremer, fresco di rinnovo di contratto fino al 2028, e Danilo. In mezzo al campo dovrebbe essere regolarmente a disposizione Locatelli, reduce da una frattura al costato e da una botta presa nell'ultima giornata. Se l'ex Sassuolo non dovesse invece farcela, spazio per Nicolussi Caviglia in cabinba di regia con McKennie e Rabiot come mezzali.

Per quanto riguarda le corsie esterne, il tecnico è chiamato a sopperire all'assenza dello squalificato Cambiaso. In rampa di lancia c'è Weah, mentre a sinistra Iling potrebbe insidiare un non brillantissimo Kostic. In attacco, infine, da valutare le condizioni di Chiesa: se l'x Fiorentina dovesse dare le opportune garanzie, sarà lui ad affiancare Vlahovic, con Milik ed Yildiz inizialmente in panchina.

La probabile formazione

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.