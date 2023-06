Manchester City, pronta la sfida all'Inter: la probabile formazione degli inglesi

A caccia della prima Champions League della sua storia. Il Manchester City, vincitore di Premier League e FA Cup, sogna il triplete portandosi a casa anche la massima competizione europea. Ultimo ostacolo nella strada che porta al trofeo l'Inter di Simone Inzaghi, che in semifinale ha avuto la meglio nel doppio derby con il Milan. Un match in cui gli inglesi si presenteranno sì come favoriti, ma con l'obbligo di non prendere sotto gamba i nerazzurri, capaci, in stagione, di esaltarsi proprio nelle grandi sfide.

Le scelte di Guardiola

Pep Guardiola, in queste ore, sta preparando in ogni piccolo dettaglio la sfida contro l'Inter, in programma sabato 10 giugno a Istanbul. Il tecnico, in particolare, vuole evitare che la sua squadra possa essere presa d'infilata dai nerazzurri, sempre molto abili nelle situazioni di ripartenza, ma non cambierà certo l'approccio tattico della sua squadra, che cercherà di prendere in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute.

Per quanto riguarda la formazione, Guardiola dovrebbe confermare il 3-2-4-1 visto frequentemente nel corso di questa stagione. Inamovibile, ovviamente, Haaland, che guiderà l'attacco. Alle sue spalle ci sarà spazio per Bernardo Silva, Gundogan, decisivo nella finale di FA Cup contro il Manchester United con una doppietta, De Bruyne e Grealish, al momento in vantaggio su Foden e Mahrez.

In mezzo al campo la coppia formata da Stones e Rodri, mentre un dubbio il tecnico lo ha in difesa: Walker, nel corso del match contro lo United, ha accusato un problema fisico e rischia di rimanere ai box. Al suo posto, eventualmente, pronto Aké, che andrebbe a completare il reparto con Ruben Dias e Akanji.