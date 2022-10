Franck Ribery dice addio al calcio

La carriera di Franck Ribery è finita a 39 anni. Secondo alcune indiscrezioni l'attaccante francese è pronto a dire addio al calcio giocato rescindendo il contratto che lo lega alla Salernitana. La decisione sarebbe stata presa dopo un consulto in Austria per l'ennesimo infortunio, questa volta al ginocchio. Secondo i medici infatti i rischi continuando a giocare sarebbero troppo alti e questo avrebbe convinto il calciatore ad arrendersi.

La Salernitana, secondo club italiano ad averlo tra le proprie fila dopo la Fiorentina, dovrebbe essere l'ultima squadra di Franck Ribery che però a Salerno potrebbe restare con un nuovo ruolo. L'idea del club sarebbe quello di averlo in società come ambasciatore della squadra campana nel mondo.

La carriera di Franck Ribery

Franck Ribery lascia quindi il calcio giocato dopo aver scorazzato per anni sui campi di tutta Europa con le maglie di Metz, Galatasaray, Olympique Marsiglia e soprattutto Bayern Monaco. L'esperienza in Germania è stata la più lunga, con i bavaresi il francese ha giocato dal 2007 al 2019, e anche la più vincente. Nove i campionati vinti, 6 le Coppe di Germania a cui va aggiunta la Champions League del 2013 nell'anno in cui il Bayern ha vinto anche Supercoppa Europa e Mondiale per Club.

Un palmares lunghissimo che poteva essere ancora più brillante. Ribery infatti è arrivato ad un passo dal titolo di campione del mondo con la Francia, maglia vestita oltre 80 volte in carriera, nel 2006 quando il sogno si infranse contro l'Italia. Un secondo posto arrivato dopo il rigore di Fabio Grosso che mandò in paradiso gli azzurri a Berlino.