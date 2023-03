Italia, chi è Franco Watson, l'oriundo argentino in orbita Under 21

Non solo Retegui, ma soprattutto non solo prima squadra. Il nuovo corso azzurro all’insegna delle convocazioni degli oriundi sembra riguardare anche le formazioni giovanili, con l’innesto di alcuni elementi “Under” attualmente impegnati nei massimi campionati di alcuni ed in possesso del doppio passaporto. A fare da apripista è stato il ventenne Bruno Zapelli, centrocampista del Belgrano, che a due mesi da suo esordio nella Primera Division argentina è stato convocato dal c.t. dell’Under 21 italiana, Paolo Nicolato, che lo ha anche schierato nei match contro Serbia ed Ucraina. Ma non finisce qui. I media argentini, ed in particolare Tyc Sport, sembrano in questo caso aver infatti “fiutato” le intenzioni della Federcalcio, riportando l’indiscrezione in base alla quale i nostri dirigenti starebbero facendo un pensierino su Franco Watson. Che, in virtù delle sue origini palermitane, è già in possesso del passaporto italiano ottenuto circa due anni fa e sarebbe pertanto convocabile, sebbene sia già stati intercettato dai radar delle squadre giovanili argentine, senza però collezionare presenze.

Franco Nahuel Watson, nato a Cordoba il 25 Luglio del 2002, è cresciuto calcisticamente parlando nell’Instituto Ac, club della sua città, dove dopo aver completato la consueta trafila nelle formazioni giovanili, ha fatto il suo esordio nella prima squadra, colpendo sopratutto per la sua duttilità che lo ha portato a fornire prestazioni convincenti non solo nella zona nevralgica del campo, sia come trequartista che in posizione più arretrata, ma anche come esterno offensivo. Dopo le prime, sporadiche apparizioni nei primi mesi di campionato, Watson è prima entrato in pianta stabile nelle rotazioni operate da mister Bovaglio, quindi si è guadagnato la casacca da titolare, giocando dal 1’ le partite dei play-off che hanno permesso all’Instituto AC Cordoba di salire dalla serie B alla Primera Division. Anche in questo avvio di stagione 2022/2023 è stato regolarmente impiegato, quasi sempre nell’undici iniziale, accumulando minutaggio ed esperienza che potrebbero pertanto convincere lo staff azzurro a concedergli una chance con la nazionale italiana.