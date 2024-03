Frosinone-Lazio, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo il terremoto seguente alla sconfitta contro l’Udinese (dimissioni di Sarri ed arrivo di Tudor, che verrà ufficializzato a breve con Martusciello a traghettare nel frattempo la squadra), la Lazio prova a interrompere una sequenza di quattro sconfitte consecutive e non eguagliare un record negativo che risale a 40 anni fa, visto che cinque k.o. di fila tra tutte le competizioni erano stati incassati l’ultima volta nel lontano 1985, nel periodo tra aprile e maggio. L’esigenza di fare punti è d’altronde condivisa dal Frosinone, piombato in zona retrocessione dopo il crollo degli ultimi tre mesi: da metà dicembre 2023 quella ciociara è la squadra che ha guadagnato meno punti in Serie A (cinque in 13 partite) sia quella che ha subito più gol (ben 33, 2.5 di media ad incontro). Il bilancio dei confronti diretti depone a favore della Lazio, che non ha mai perso in cinque sfide contro il Frosinone in Serie A con quattro vittorie ed un pareggio.

Frosinone-Lazio, le scelte di Di Francesco

Dubbi da sciogliere in ogni reparto in casa gialloazzurra, a partire da chi sorveglierà la porta, con Turati che resta comunque in vantaggio su Cerofolini. Le condizioni imperfette di Valeri lanciano la coppia di terzini formata da Lirola e Zortea, mentre in mezzo spazio a Romagnoli (avanti su Monterisi) ed Okoli. Nel pacchetto di mischia sembrano sicuri Mazzitelli e Barrenechea: reparto che si dovrebbe completare con Mazzitelli in ballottaggio con Gelli, fruibile però – al pari di Reinier – anche in posizione più avanzata. Nel tridente verso la conferma Cheddira - il quale spinge verso la panchina Kaio Jorge - supportato ai lati da Soulé e dal vincitore del duello tra Seck e Ghedjemis. Ancora out per infortunio Marchizza, Oyono, Harroui e Lusuardi.

Frosinone-Lazio, le scelte di Martusciello

Biancocelesti senza Provedel, il quale sarà avvicendato tra i pali da Mandas, ma con Guendouzi la cui riduzione di squalifica renderà possibile il suo impiego allo “Stirpe”, nel centrocampo che si completerà con Cataldi (a sostituire Rovella ancora ai box) e Luis Alberto. La difesa sarà governata da Gila e Romagnoli (vista anche l’indisponibilità di Patric), con Marusic e Pellegrini in leggero vantaggio su Lazzari ed Hysaj. In avanti, spazio ancora a Felipe Anderson, sul versante opposto Isaksen contende il posto dal 1’ a Zaccagni, mentre al centro del pacchetto offensivo possibile staffetta tra Immobile e Castellanos.

Frosinone-Lazio, le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati, Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Soulé, Cheddira, Seck. All. Di Francesco

Lazio (4-3-3): Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Martusciello

Frosinone-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Frosinone-Lazio, in programma sabato 16 marzo alle 20.45 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.