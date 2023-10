Genoa-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Tornare alla vittoria dopo l'amaro pareggio di Dortmund in Champions League. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 7 ottobre, alle 20.45, farà visita al Genoa nella gara valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i rossoneri andranno a caccia dei tre punti per mantenere il primato in classifica, attualmente condiviso con l'Inter. Attenzione però al Genoa di Gilardino, già capace, in questa prima parte di torneo, di strappare punti pesanti a Lazio, Napoli e Roma.

Genoa-Milan, le scelte di Gilardino

Gilardino, per la sfida contro il Milan, rischia di dover fare a meno di Retegui, alle prese con un problema al ginocchio sinistro. In attacco, nel 3-5-2 rossoblù, potrebbe quindi esserci spazio dal primo minuto per Messias al fianco di Gudmundsson. A centrocampo Thorsby, Malinovskyi e Frendrup, con De Winter a destra e Matturro (in vantaggio su Haps) a sinistra. In difesa ballottaggio Vasquez-Martin per completare il reparto con Dragusin e Bani. Martinez tra i pali.

Genoa-Milan, le scelte di Pioli

Possibile turnover per Pioli dopo l'impegno di Champions. In attacco, nel 4-3-3 rossonero, potrebbe esserci spazio per Okafor e Chukwueze insieme a Leao, con Giroud e Pulisic inizialmente in panchina. A centrocampo si rivedrà Adli in cabina di regia: ai suoi lati Musah e Reijnders. In difesa Kjaer insidia Thiaw per un posto al fianco di Tomori, con il reparto poi completato da Florenzi a destra ed Hernandez a sinistra.

Genoa-Milan, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Matturro; Messias, Gudmundsson. All. Gilardino

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Leao. All. Pioli

Genoa-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Genoa-Milan, in programma sabato 7 ottobre alle 20.45 a Marassi e valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver