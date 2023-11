Fiorentina, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

L’ultimo...chilometro prima della sosta per le nazionali regala alla Fiorentina il ritorno al successo in campionato dopo tre k.o. ed il primo posto nel girone di Conference, per effetto dell’affermazione in Serbia contro il Cukaricki. Lo stop sarà anche funzionale al recupero di energie fisiche da parte di chi è stato più utilizzato, ed anche ad agevolare il rientro di Kayode, restato out per i problemi alla caviglia. Nell’elenco dei partenti c’è un asterisco accanto al nome di Brekalo, che è stato inserito nella lista “riserve”, escluso pertanto dai 22 della Croazia a differenza di quanto accaduto il mese scorso.

Sono dieci i giocatori del gruppo di Italiano impegnati nelle gare nazionali che scatteranno in questo week-end. Nutrita è la pattuglia che vestirà la maglia azzurra, tra selezione maggiore (di scena contro Macedonia del Nord ed Ucraina nella Pool C delle qualificazioni europee), l’Under 20 in Elite League che si misurerà contro i pari età di Inghilterra e Portogallo, l’Under 19 in lizza per la qualificazione all’Europeo di categoria che sarà opposta a Liechtenstein, Svizzera e Svezia e l’Under 18 che sarà in campo in un doppio test match contro la Romania allo stadio Concordia di Chiajna. I viaggi più lunghi saranno quelli degli atleti impegnati nelle qualificazioni ai prossimi campionati mondiali. Riguarderanno gli argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta, scelti dall’Albiceleste per i confronti con Brasile ed Uruguay, Ndicka (in campo con la Costa d’Avorio contro Seychelles e Gambia) e Mina che con la Colombia incrocerà Brasile e Paraguay.

Poi, ci saranno i giocatori che, come quelli italiani, saranno alle prese con le qualificazioni ad Euro 2024 difendendo i colori del loro paese. La Serbia scenderà in campo in amichevole contro il Belgio per poi disputare il decimo ed ultimo incontro del suo calendario nel gruppo G contro la Bulgaria, mentre la Croazia nel giro di tre giorni scenderà in campo contro Lettonia ed Armenia.

Nel dettaglio, questi i giocatori viola che saranno impegnati con le nazionali del loro paese:

• Giacomo Bonaventura (Italia)

• Cristiano Biraghi (Italia)

• Nicolas Gonzalez (Argentina)

• Lucas Martinez Quarta (Argentina)

• Christian Kouamé (Costa d'Avorio)

• Nikola Milenkovic (Serbia)

• Yerry Mina (Colombia)

• Lorenzo Amatucci (Italia Under 20)

• Pietro Comuzzo (Italia Under 19)

• Tommaso Martinelli (Italia Under 18)

• Josip Brekalo (Croazia) Lista riserve