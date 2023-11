Juventus, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

Ancora una vittoria per la Juventus. I bianconeri, nell'ultimo turno di serie A, hanno superato per 2-1 il Cagliari di Ranieri conquistando la loro quinta vittoria consecutiva in campionato. Un risultato che permette alla Vecchia Signora di rimanere in scia dell'Inter capolista, che viaggia con due lunghezze di vantaggio sulla formazione di Massimiliano Allegri. E proprio i nerazzurri, al rientro in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, saranno i prossimi avversari di Vlahovic e compagni nella sfida dello Stadium in programma domenica 26 novembre.

I giocatori della Juventus convocati in Nazionale

In questi giorni il tecnico Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di numerosi giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Tra questi, a sorpresa, non figura Arkadiusz Milik, che non è stato chiamato dalla Polonia. Questo l'elenco completo dei giocatori bianconeri che rappresenteranno il proprio Paese nei prossimi impegni: