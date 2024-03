Lecce, come giocherà con Gotti: la probabile formazione

Via Roberto D'Aversa (sul cui destino pesa anche la testata rifilata ad Henry al termine dell'ultima gara), al suo posto Luca Gotti. Questa la decisione presa dal Lecce dopo la sconfitta interna per 0-1 contro il Verona, che ha messo pericolosamente a rischio la posizione dei salentini, scivolati al quartultimo posto a pari merito con l'Empoli con appena una lunghezza di margine sulla zona retrocessione. I giallorossi, dopo un ottima partenza di torneo, hanno infatti perso gradualmente smalto e, nelle ultime cinque partite, hanno raccolto appena un punto. Un preoccupante ruolino di marcia al quale il nuovo allenatore, reduce dall'avventura sulla panchina dello Spezia, terminata nel febbraio 2023 con l'esonero, è chiamato a dare un'immediata sterzata già a partite dal match dell'Arechi contro la Salernitana di sabato 16 marzo.

Lecce, come giocherà con Gotti

Il Lecce, fino ad oggi, è sceso in campo il più delle volte con il 4-3-3, mentre il neo tecnico Gotti potrebbe affidarsi ad un più robusto 3-5-2. La linea difensiva, in questo caso, sarebbe formata da Touba, Baschirotto e Pongracic, mentre sulle corsie esterne ci sarebbe spazio per Gendrey a destra e Gallo a sinistra, con Dorgu come principale alternativa. In mezzo al campo cabina di regia affidata a Ramadani, affiancato da due tra Oudin, Rafia e Joan Gonzalez. Il riferimento offensivo, invece, sarà l'inamovibile Krstovic: insieme a lui Almqvist. Tra i pali confermato Falcone.

Lecce, la probabile formazione con Gotti

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione del Lecce con Gotti: