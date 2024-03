Lotta salvezza, chi rischia maggiormente la retrocessione per i bookmakers

Quando al termine del torneo mancano dieci giornate, si infiamma la lotta salvezza in serie A. Numerose, infatti, le squadre chiamate ad evitare gli ultimi tre posti che condannano alla retrocessione in B, a partire dalla Salernitana, ultima con i suoi 14 punti e dalla situazione ormai disperata, fino ad arrivare all'Udinese, che grazie al blitz dell'Olimpico contro la Lazio si è portato al tredicesimo posto a quota 27. In mezzo, in ordine di classifica, Verona (26), Cagliari (26), Lecce (25), Empoli (25), Frosinone (24) e Sassuolo (23).

Serie A, le squadre a rischio retrocessione: le quote

Secondo le agenzie di scommesse (qui abbiamo preso in esame Snai e Sisal), il destino della Salernitana è pressoché segnato: la retrocessione dei campani, infatti, è quotata ad appena 1.01. Situazione difficile, per i bookie, anche per il Frosinone, che, dopo un ottimo inizio di stagione, è sprofondato in una spirale negativa di risultati: la discesa in B dei ciociari è quotata a 2. Fortemente a rischio anche il Sassuolo, la cui quota retrocessione è fissata a 2.50. Seguono poi, nell'ordine, Empoli (2.75-3), Cagliari (3-3.50), Verona (3.25-3.50) Lecce (3.50-4) e, infine, Udinese (5.50-6).

Le quote retrocessione Snai

Salernitana 1.01

Frosinone 2

Sassuolo 2.50

Empoli 3

Cagliari 3.50

Verona 3.50

Lecce 3.50

Udinese 5.50

Le quote retrocessione Sisal