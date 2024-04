Incidente stradale per i tre figli piccoli di Harry Kane: "Stanno bene, solo lievi ferite"

Nessuno è rimasto gravemente ferito. I tre figli maggiori dell'attaccante inglese del Bayern Monaco Harry Kane sono stati portati in ospedale con lievi ferite dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale tra tre auto in Germania.

Lo schianto lunedì vicino a Monaco: secondo un vigile del fuoco volontario locale le persone coinvolte sono state "molto fortunate" a non aver riportato serie conseguenze. Un portavoce di Kane ha aggiunto: "Stanno bene e sono stati ricoverati in ospedale solo per un controllo di routine". Kane non era presente in Baviera: era appena atterrato a Londra per la partita dei quarti di finale di Champions League della sua squadra contro l'Arsenal del giorno successivo quando è stato informato dell'incidente.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla polizia locale: una Renault con quattro persone a bordo stava svoltando a un incrocio quando si è scontrata con il van Mercedes che trasportava i figli di Kane - di età compresa tra i tre e i sette anni - sulla strada statale 2071 a Schaftlarn. Poi la Renault ha impattato anche contro una Land Rover.

Tutte le nove persone coinvolte hanno riportato ferite lievi, inclusa una donna portata in ospedale in elicottero. Tutte le auto hanno riportato gravi danni. Kane, che è stato ceduto dal Tottenham al Bayern Monaco la scorsa estate, si è ambientato alla grande in Baviera. Ha quattro figli con la moglie Kate: Ivy, sette anni; Vivienne, cinque anni; Louis, tre anno; e il piccolo Henry, nato lo scorso agosto. Il più piccolo non era a bordo dell'auto.