Milan, chi rientra contro la Juventus: il punto sugli infortunati

Un vero e proprio big match, quello in programma domenica 22 ottobre alle 20.45 a San Siro. Il Milan capolista, reduce in campionato da quattro vittorie consecutive, ospiterà infatti la Juventus di Massimiliano Allegri, al momento al terzo posto a pari merito con la Fiorentina a -4 dai rossoneri. Una sfida, quindi, che metterà in palio punti pesantissimi per le zone alte della classifica, con il Diavolo che andrà alla ricerca di una nuova affermazione per consolidare la propria leadership. Il tecnico Stefano Pioli, tuttavia, dovrà fare i conti con alcune assenze, a partire da quelle di Mike Maignan e Theo Hernandez, fermati per un turno dal giudice sportivo. In dubbio per infortunio, poi, altri elementi.

Il punto sugli infortunati

Chi sicuramente non sarà della partita è Ismael Bennacer, per il quale il rientro in campo, dopo l'intervento al ginocchio dei mesi scorsi, è previsto solamente per la fine dell'anno. Attentamente monitorate, invece, sono le condizioni di Ruben Loftus-Cheek, Pierre Kalulu e Rade Krunic, costretti ai box negli ultimi impegni per problemi fisici. Il centrocampista inglese, alle prese con una lieve distrazione nella regione pubo-adduttoria, sta cercando di accelerare i tempi di recupero per mettersi a disposizione di Pioli: sul suo conto cresce l'ottimismo, anche se le condizioni dell'ex Chelsea continueranno ad essere valutate giorno per giorno.

Discorso analogo per Kalulu e Krunic, reduci rispettivamente da una lesione al retto femorale e da un problema al flessore. Entrambi stanno meglio, ma, considerato anche il lungo stop da cui sono reduci, è in ogni caso improbabile pensare ad un loro impiego dal primo minuto nella sfida contro la Juventus.