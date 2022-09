Infortunio Di Maria, quando rientra l'argentino

Ancora un problema fisico, dopo quello accusato all'esordio contro il Sassuolo. Di Maria, costretto ai box nella gara contro il Paris Saint-Germain, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e terminata sul punteggio di 2-1 in favore dei francesi, è alle prese con un fastidio all'adduttore. Una situazione monitorata con attenzione quotidiana dallo staff bianconero e dal tecnico Massimiliano Allegri, che spera di poter tornare a contare sul Fideo il prima possibile. Il talento dell'argentino è infatti imprescindibile nello scacchiere bianconero, che, senza le sue giocate, risulta talvolta troppo prevedibile in fase offensiva.

Al momento, tuttavia, non sembrano arrivare buone notizie. Di Maria, verosimilmente, sarà infatti costretto ai box anche per l'impegno interno contro la Salernitana, in programma domenica 11 settembre all'Allianz Stadium. Obiettivo del fantasista è quello di rimettersi a disposizione per il match di Champions League di mercoledì 14 contro il Benfica: una gara fondamentale per la Juventus, chiamata alla vittoria dopo il ko all'esordio contro il Psg.

Senza il Fideo, è probabile che Allegri, in attacco, possa affidarsi ancora una volta al tridente formato da Cuadrado, Vlahovic e Kostic. Attenzione, però, alla candidatura di Milik: il polacco, come dimostrano le reti segnate contro Spezia e Fiorentina, sta attraversando un ottimo momento di forma e potrebbe essere nuovamente riproposto dal primo minuto in un 3-5-2 o 4-4-2.