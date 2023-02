Inter, infortuni per Skriniar e Dimarco: le condizioni

Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta sul campo del Bologna, in programmna domenica 26 febbraio alle 12.30 e valevole per la 24esima giornata del campionato di serie A. Il tecnico dell'Inter, per il match contro i felsinei, dovrà infatti fare a meno di Milan Skriniar e Federico Dimarco, costretti ai box per problemi fisici. Il difensore slovacco ha accusato una lomboglutalgia acuta, mentre l'esterno sinistro è alle prese con un affaticamento muscolare addominale. Due assenze che costringeranno l'allenatore a qualche cambiamento di formazione.

Le condizioni

I problemi accusati da Skriniar e Dimarco, al momento, non destano particolare preoccupazione. Per entrambi i giocatori si dovrebbe trattare di un problema di modesta entità, con il rientro in gruppo previsto nel giro di pochi giorni. Sia il difensore che l'esterno sinistro dovrebbero quindi essere regolarmente a disposizione per l'impegno di domenica 5 marzo contro il Lecce. Il loro posto, contro il Bologna, verrà rispettivamente preso da Darmian, che è ormai pienamente recuperato e che sarà schierato da Inzaghi sulla linea difensiva (l'alternativa è D'Ambrosio), e Gosens, pronto a sfruttare la chance dal primo minuto per riguadagnare terreno nelle gerarchie del tecnico.

Contro gli emiliani sarà ancora assente anche Joaquin Correa, alle prese con una distrazione alla coscia destra riportata ad inizio febbraio. L'attaccante argentino, che in questi giorni sta lavorando a parte, è comunque sulla via del recupero e a breve dovrebbe rimettersi a disposizione di Inzaghi.