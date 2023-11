Infortunio Leao, quando rientrerà il portoghese

Momento tutt'altro che semplice per il Milan. I rossoneri, nell'ultima giornata, sono stati infatti fermati sul 2-2 sul campo del Lecce allungando a quattro la striscia di gare senza vittorie in campionato. Una brusca frenata che ha fatto scivolare il Diavolo a -8 dall'Inter capolista e che complica enormemente la strada verso lo scudetto. A ciò, inoltre, si aggiunge l'infortunio accusato da Rafael Leao, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nelle prime battute di gara in occasione dell'impegno contro i salentini.

I tempi di recupero

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il portoghese hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, che non gli permetterà di rispondere alla convocazione della sua nazionale. I tempi di recupero saranno valutati con maggior precisione nei prossimi giorni, ma la sensazione è che l'attaccante difficilmente potrà essere a disposizione per la partita contro la Fiorentina alla ripresa del campionato dopo la sosta. L'obiettivo di Leao, più verosimilmente, è quello di rimettersi agli ordini di Stefano Pioli per la sfida del 28 novembre contro il Borussia Dortmund, decisiva per il futuro in Champions League del Milan.

Lo stop di Leao si aggiunge a quello di Olivier Giroud, che, in seguito all'espulsione rimediata nel finale contro il Lecce, sarà fermato dal giudice sportivo saltando così il match con la Fiorentina. Pioli, quindi, sarà probabilmente costretto a rivoluzionare il proprio reparto offensivo in occasione della sfida con i viola.