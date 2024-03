Inter, infortuni per Sommer e De Vrij: i tempi di recupero

La pausa per gli impegni delle Nazionali, all'Inter, non ha portato buone notizie. In questi giorni, infatti, si sono fermati Yann Sommer, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la partita amichevole Danimarca-Svizzera dello scorso sabato, terminata sul punteggio di 0-0, e Stefan De Vrij. Entrambi i giocatori, nella mattina di oggi, lunedì 25 marzo, si sono sottoposti agli esami strumentali del caso all'Istituto Humanitas di Rozzano, i quali hanno evidenziato per il primo una distorsione della caviglia destra e per il secondo un risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra.

I tempi di recupero

Per quanto riguarda Sommer, si tratta di un problema più lieve rispetto a quanto inizialmente temuto. Le condizioni del portiere saranno valutate giorno per giorno, ma, se tutto procederà per il meglio, potrebbe essere regolarmente a disposizione per la gara di San Siro contro l'Empoli, in programma lunedì 1 luglio (in caso contrario pronto Audero). Discorso diverso, invece, per De Vrij, le cui condizioni saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. Quel che è certo, in ogni caso, è che l'olandese dovrà alzare bandiera bianca per l'impegno contro i toscani. Per il tecnico Simone Inzaghi una brutta notizia, soprattutto se dovesse arrivare uno stop anche per Francesco Acerbi, a rischio squalifica per le presunte espressioni razziste rivolte a Juan Jesus durante il match con il Napoli.