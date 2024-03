Inter, la strada verso lo scudetto: il calendario di aprile

Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, nel fine settimana il campionato di serie A tornerà in campo per dare il via al rush finale. Al termine del torneo, infatti, mancano soltanto nove giornate, con l'Inter che ha ormai iniziato il countdown verso lo scudetto: i nerazzurri, al momento, occupano la prima posizione con i loro 76 punti, rispettivamente quattordici e diciassette in più di Milan e Juventus. Insomma, per il tricolore, per gli uomini di Simone Inzaghi, è ormai soltanto questione di tempo.

Inter, il calendario di Aprile

Uno scudetto che l'Inter cercherà di cucirsi sul petto già durante il mese di aprile, così da chiudere la pratica con largo anticipo. Il primo impegno del nuovo mese, per i nerazzurri, sarà quello del 1 aprile, quando Lautaro e compagni ospiteranno a San Siro il pericolante Empoli di Davide Nicola, alla ricerca di punti salvezza. La settimana successiva la formazione di Simone Inzaghi farà visita ad un'altra squadra in lotta per evitare la retrocessione, l'Udinese di Cioffi. Il 14, poi, match interno contro il Cagliari di Ranieri, anch'esso coinvolto nella bagarre salvezza, mentre il 22 sarà la volta del derby contro il Milan: una sfida in cui l'Inter spera di poter già festeggiare l'aritmetica conquista del titolo. Il 28, infine, l'impegno a San Siro contro il Torino.

Questo, nel dettaglio, il calendario nel mese di aprile dell'Inter: