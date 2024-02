Inter-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Non vuole fermarsi, l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci complessivamente da dieci vittorie consecutive, andranno a caccia dei tre punti anche contro l'Atalanta nel recupero della 21esima giornata di serie A (fischio d'inizio mercoledì 28 febbraio alle 20.45 a San Siro). Una sfida, tuttavia, non certo delle più semplici: la Dea, momentaneamente quinta in classifica a quota 46, è imbattuta da nove partite di campionato, durante le quali ha raccolto sette vittorie e due pareggi. Una partita in cui gli uomini di Inzaghi dovranno quindi tirare fuori il meglio di loro stessi per conquistare l'intera posta in palio.

Inter-Atalanta, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la gara contro l'Atalanta, dovrà fare a meno di Calhanoglu, messo ko da un problema muscolare. In cabina di regia, quindi, potrebbe esserci nuovamente Asllani, con Barella e Mkhitaryan (pronto anche Frattesi Mkhitaryan) ai suoi lati. Sulle corsie esterne Darmian e Dimarco, mentre in attacco, con Thuram ancora out, occasione dal primo minuto per Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez. In difesa Pavard, De Vrij e Bastoni.

Inter-Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Koopmeiners e Lookman ad agire alle spalle di uno tra Scamacca e De Ketelaere. In mezzo al campo De Roon ed Ederson, con Zappacosta ed Hateboer che potrebbero far rifiatare sulle corsie esterne Holm e Ruggeri. In difesa il terzetto formato da Scalvini, Dijmsiti e Kolasinac.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. All. S. Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Hateboer; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

Inter-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Atalanta, in programma mercoledì 28 febbraio alle 20.45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.