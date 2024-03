Inter-Empoli, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Tornare subito alla vittoria. Questo l'obiettivo dell'Inter, che lunedì 1 aprile, alle 20.45, ospiterà a San Siro l'Empoli nella gara valevole per la 30esima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri, dopo il pareggio per 1-1 con il Napoli nell'ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali, vogliono riprendere la propria marcia verso lo scudetto: gli uomini di Simone Inzaghi, al momento, hanno infatti ben quattordici lunghezze di vantaggio sul Milan, atteso dalla Fiorentina. I toscani, reduci da tre ko consecutivi, hanno invece estremo bisogno di punti in ottica salvezza.

Inter-Empoli, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la gara contro l'Empoli, dovrà fare a meno di Arnautovic e De Vrij, oltre che del lungodegente Cuadrado. Sarà invece regolarmente della sfida Acerbi, assolto dalle accuse di insulti razzisti nei confronti di Juan Jesus. L'ex laziale sarà quindi al suo posto al centro della difesa, con il reparto poi completato da Pavard e Bastoni. In mezzo al campo il solito terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Darmian e Dimarco sulle corsie esterne. In attacco il tandem Lautaro-Thuram. Tra i pali, invece, va verso il recupero Sommer, reduce da una distorsione alla caviglia riportata in Nazionale.

Inter-Empoli, le scelte di Nicola

Nicola, dall'altra parte, si affiderà al 3-5-2, con Niang in vantaggio su Cerri per affiancare Cambiaghi in attacco,. A centrocampo Kovalenko in cabina di regia con Zurkowski e Marin ai suoi lati, corsie esterne presidiate da Gyasi e Pezzella. In difesa, a protezione del portiere Caprile, Bereszynski, Walukiewicz e Luperto.

Inter-Empoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Kovalenko, Marin, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola

Inter-Empoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Empoli, in programma lunedì 1 aprile alle 20.45 a San Siro e valevole per la 30esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.