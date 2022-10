Inter, i tre dubbi di Inzaghi per la Fiorentina

Il periodo difficile sembra ormai alle spalle, ma l'Inter, per scacciare definitivamente via le ombre della crisi, ha bisogno di una nuova vittoria sul campo della Fiorentina. Una trasferta impegnativa, dato che i viola, malgrado una prima parte di stagione decisamente sottotono, sono sempre avversario ostico da affrontare al Franchi, come dimostrano i pareggi che la truppa di Italiano ha saputo conquistare contro Napoli e Juventus, ma i nerazzurri, ora che sono ripartiti, non vogliono più fermarsi. La formazione di Simone Inzaghi, attualmente soltanto settima in classifica, spera infatti di rientrare nel gruppo di testa già prima della sosta per i Mondiali che fermerà il torneo per quasi due mesi.

Verso Fiorentina-Inter, i dubbi di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la sfida contro la Fiorentina, è alle prese con tre dubbi di formazione. Il primo riguarda il ruolo di centrale di difesa, dove a contendersi una maglia sono De Vrij e Acerbi, con le quotazioni di quest'ultimo in sensibile rialzo nelle ultime ore. Altro dubbio del tecnico è quello relativo alla corsia sinistra di centrocampo: nelle ultime settimane Dimarco è stato costantemente preferito a Gosens, ma il tedesco, nelle ultime apparizioni, ha mostrato incoraggianti segnali di crescita. Ecco perché contro i toscani, anche in ottica turnover (mercoledì prossimo è in programma la sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen che, in caso di vittoria, potrebbe regalare ai nerazzurri il pass per gli ottavi di finale), potrebbe esserci una chance per l'ex atalantino, che scalpita per un posto dal primo minuto.

Un dubbio, infine, a centrocampo: riproporre ancora Calhanoglu nel ruolo di regista o dare spazio ad Asllani? Il turco, contro la Salernitana, è stato tra i migliori in campo mostrando già una buona confidenza con quella che per lui, fino a poco tempo fa, era una posizione inedita, mentre l'albanese, fino a questo momento, ha alternato quegli alti e bassi tipici di un giovane alla prima esperienza in una big. Anche in questo caso la valutazione sarà fatta volgendo uno sguardo all'impegno europeo contro i cechi.