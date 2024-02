Inter-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Proseguire nella propria marcia verso lo scudetto. Questo l'obiettivo del'Inter, che venerdì 16 febbraio, alle 21, ospiterà a San Siro la Salernitana nella gara valevole per la 25esima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri, che, malgrado una partita in più da giocare, navigano a +7 sulla Juventus e +8 sul Milan, andranno a caccia del loro ottavo successo consecutivo (compresi quelli in Supercoppa) per prepararsi al meglio al match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Situazione invece alquanto complicata per i granata, fanalini di coda del torneo e sulla cui panchina, dopo l'esonero di Filippo Inzaghi, farà il proprio esordio Liverani.

Inter-Salernitana, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la gara contro la Salernitana, potrebbe attuare un robusto turnover. In difesa, dove mancherà per infortunio Acerbi, ci sarà spazio per De Vrij, ma scalpita anche Bisseck, che potrebbe prendere il posto di uno tra Pavard e Bastoni. In mezzo al campo verso un turno di riposo Mkhitaryan, con Klaassen ad affiancare Barella e Calhanoglu. Cambi anche sulle corsie esterne, con Dumfries e Carlos Augusto che faranno rifiatare Darmian e Dimarco, ed in attacco, dove partirà dalla panchina almeno uno tra Lautaro e Thuram (pronti Arnautovic e Sanchez).

Inter-Salernitana, le scelte di Liverani

Liverani, per la sua prima sulla panchina della Salernitana, dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, con Candreva schierato nella posizione di trequartista alle spalle del tandem d'attacco formato da Dia e Weissman. A centrocampo si contendono una maglia Maggiore e Legowski per affiancare Coulibaly e Basic, mentre in difesa è ballottaggio tra Manolas e Pellegrino per comporre la coppia centrale con Boateng. Terzini Zanoli e Sambia, tra i pali Ochoa.

Inter-Salernitana, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. All. S. Inzaghi

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Boateng, Sambia; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Dia, Weissman. All. Liverani

Inter-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Salernitana, in programma venerdì 16 febbraio alle 21 a San Siro e valevole per la 25esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.