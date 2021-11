Irlanda del Nord-Italia, ultime e dove vederla in tv: Mancini cambia il rigorista

"Sbagliare un rigore può capitare, Jorginho è uno dei nostri rigoristi. Dopo il gol subito nel primo tempo abbiamo sofferto". Così Roberto Mancini subito dopo il pari di Roma contro la Svizzera. In realtà, a mente fredda, il ct Azzurro ha deciso di cambiare: l’errore dell’altra sera all’ultimo minuto dell'italobrasiliano lo ha cinvinto a scegliere un nuovo rigorista in vista della sfida di domani sera a Belfast contro l’Irlanda del Nord: dal dischetto, in caso di penalty, andrà Leonardo Bonucci, come ha rivelato oggi la Gazzetta dello Sport.

L'errore dell'Olimpico pesa come un macigno sul regista del Chelsea a livello psicologico. Troppo rischioso affidargli domani un altro match point per Qatar 2022. L'Italia deve vincere e soprattutto deve segnare, per mantenere inalterato il vantaggio in differenza reti sulla Svizzera che, a conti fatti, deciderà il nome della prima del girone.

Visiti i precedenti, il primo della lista dei rigoristi azzurri adesso è Bonucci (a segno dagli undici metri nei quarti contro la Germania nell'Europeo del 2016). Il centrale della Juventus domani sera raggiungerà Chiellini a quota 114 presenze con la Nazionale. Il vice dovrebbe essere Domenico Berardi, specialista del Sassuolo (in carriera 36 rigori segnati, 7 sbagliati).



SIRIGU OUT



Dopo Calabria, Bastoni e Biraghi, tutti indisponibili, e la convocazione in extremis dell'atalantino Zappacosta, poche ore fa è arrivata anche la notizia dello stop a Salvatore Sirigu: il vice Donnarumma ha dato forfait per la sfida contro l’Irlanda del Nord a causa di leggeri sintomi influenzali emqualche linea di febbre. Scattato subito il protocollo anti Covid: il portiere è stato sottoposto al tampone rapido, risultato negativo, e ora attende il risultato di un molecolare. Se anche quello darà esito negativo, Sirigu potrà rientrare (e smaltiti i sintomi) a Genova. Dopo il pari con la Svizzera, quindi, Mancini resta alle prese con tante assenze e dovrà giocarsi il Mondiale ancora con gli uomini contati (sono assenti anche due pedine fondamentali come Verratti e Immobile). L'arbitro domani sarà il rumeno Istvan Kovacs.

DIRETTA TV E STREAMING

Irlanda del Nord-Italia sarà in diretta in tv in chiaro lunedì 15 novembre su Rai Uno a partire dalle 20.45. Il match sarà trasmesso anche in live streaming su RaiPlay, sia collegando al sito di RaiPlay sia attraverso l'app su smartphone o tablet.