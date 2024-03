Italia, il calendario delle amichevoli prima di Euro 2024

Cresce l'attesa per gli Europei 2024, che prenderanno il via il prossimo 14 giugno in Germania. Al torneo prenderà parte anche l'Italia, assente nelle ultime due edizioni del Mondiale ma detentrice del titolo continentale. Gli azzurri, nella fase a gironi, affronteranno Spagna, Croazia e Albania: avversari, soprattutto i primi due, da temere, con la formazione di Luciano Spalletti che dovrà quindi dare il massimo per staccare il pass per gli ottavi di finale, a cui accederanno le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze.

Il calendario delle amichevoli dell'Italia

Per preparare al meglio i prossimi campionati europei, l'Italia scenderà in campo quattro volte in impegni amichevoli: i primi due sono in calendario in questo mese di marzo, i successivi a giugno. Ad aprire il programma, giovedì 21 marzo a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti, la sfida con il Venezuela, seguita tre giorni più tardi, sempre negli Usa, dal match contro l'Ecuador. Il 4 giugno l'Italia affronterà poi a Bologna la Turchia, mentre l'8 giugno, ad Empoli, sarà la volta della gara contro la Bosnia.

Questo, nel dettaglio, il calendario delle amichevoli dell'Italia prima degli Europei 2024: