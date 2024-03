Italia-Venezuela, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Torna in campo la Nazionale di Luciano Spalletti. Gli azzurri, nelle scorse ore, sono infatti volati negli Stati Uniti, dove saranno impegnati in due amichevoli, la prima delle quali, quella contro il Venezuela, si giocherà giovedì 21 marzo alle 22 italiane al Chase Stadium di Fort Lauderdale. Un test utile all'Italia per mettere a punto meccanismi e uomini in vista dei prossimi campionati europei, in programma a partire dal prossimo 14 giugno in Germania, e nei quali la nostra Nazionale si presenterà da campione in carica.

Italia-Venezuela, le scelte di Spalletti

Il ct azzurro Luciano Spalletti, per la partita contro il Venezuela, potrebbe abbandonare la difesa a quattro vista nelle precedenti uscite per passare al 3-4-2-1. Per il ruolo di prima punta Retegui è favorito su Lucca e Raspadori, con Chiesa e Pellegrini che dovrebbero essere i prescelti per agire alle spalle del giocatore del Genoa. In mezzo al campo spazio per Barella e Jorginho (Locatelli e Frattesi le alternative), con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne. In difesa certo del posto Bastoni, con Buongiorno, Mancini, Scalvini e Darmian a contendersi le altre due maglie. Tra i pali Donnarumma.

Italia-Venezuela, le scelte di Batista

Batista, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con il terzetto formato da Machis, Otero e Savarino ad agire alle spalle dell'unica punta Rondon. Coppia di centrocampo formata da Rincon e Martinez, in difesa, da destra verso sinistra, spazio per Gonzalez, Angel, Osorio e Navarro. In porta Romo.

Italia-Venezuela, le probabili formazioni

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. Ct: Spalletti.

Venezuela (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon. Ct: Batista.

Italia-Venezuela, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita amichevole Italia-Venezuela, in programma giovedì 21 marzo alle 22 italiane al Chase Stadium di Fort Lauderdale, negli Stati Uniti, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.