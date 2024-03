Italia-Ecuador, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Seconda amichevole negli Stati Uniti per l'Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri, reduci dalla vittoria per 2-1 con il Venezuela, affronteranno domenica 24 marzo alle 21 alla Red Bull Arena di New York l'Ecuador. Un match in cui il ct continuerà a sperimentare uomini e meccanismi di gioco in vista dei prossimi Europei, in programma dal 14 giugno al 14 luglio e ai quali la nostra Nazionale si presenterà da campione in carica. Spalletti, in particolare, spera di vedere qualche passo in avanti rispetto alla sfida con il Venezuela, in cui la prestazione, malgrado il successo, non è stata particolarmente brillante.

Italia-Ecuador, le scelte di Spalletti

Spalletti, dopo aver provato la difesa a tre contro il Venezuela, potrebbe tornare al 4-3-3. Al centro dell'attacco dovrebbe essere riproposto Retegui, autore, giovedì scorso, di una doppietta. Ai lati del centravanti del Genoa, invece, scalpitano Zaccagni, Politano e Zaniolo, con uno dei tre che dovrà però partire dalla panchina. In cabina di regia Jorginho, con Barella e Pellegrini ad agire da mezzali. In difesa coppia centrale formata da Mancini e Bastoni, terzini Dimarco e Bellanova. In porta confermato Donnarumma.

Italia-Ecuador, le scelte di Bas

Felix Sanchez Bas, dall'altra parte, dovrebbe optare per il 3-4-3, con il tridente offensivo formato da Yeboah, Caicedo e Sarmiento. In mezzo al campo Gruezo e Cifuentes con Ortiz e Minda sulle corsie esterne, in difesa il terzetto composto da Ordonez, Arboleda e Realpe. Tra i pali Dominguez.

Italia-Ecuador, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Bellanova, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Zaccagni, Retegui, Politano. Ct: Spalletti.

Ecuador (3-4-3): Dominguez; Ordoñez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. Ct: Félix Sánchez Bas.

Italia-Ecuador, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita amichevole Italia-Ecuador, in programma domenica 24 marzo alle 21 italiane alla Red Bull Arena di New York, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.