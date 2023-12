Quanto vale oggi Joshua Zirkzee

Un'impresa, quella firmata dal Bologna negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Inter, che porta la firma di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, subentrato nel corso della ripresa, ha infatti propiziato le due reti rossoblù realizzate da Beukema e Ndoye che, nel secondo tempo supplementare, hanno ribaltato il vantaggio nerazzurro firmato da Carlos Augusto. Un ingresso in campo devastante quello dell'ex Bayern Monaco, protagonista di una prima parte di stagione sontuosa: Zirkzee, complessivamente, ha infatti realizzato fin qui complessivamente otto reti, ma, soprattutto, ha offerto costantemente prestazioni da stroppicciarsi gli occhi. E non a caso il suo nome, nelle ultime settimane, è finito sul taccuino di diversi club europei.

La valutazione di Zirkzee

Zirkzee, cresciuto nei settori giovanili dell'ADO Den Haag e del Feyenoord e con un passato anche al Parma e all'Anderlecht, è stato acquistato dal Bologna nell'agosto 2022, con i rossoblù che hanno versato nelle casse del Bayern Monaco 8,5 milioni di euro (più il 50% sulla futura rivendita) per rilevarne il cartellino. I bavaresi hanno inoltre una clausola per riacquistare l'attaccante, fissata a 40 milioni di euro. Oggi la valutazione dell'olandese, secondo quanto riporta il sito specializzato Transfermarkt, è di 30 milioni, con un'impennata evidente negli ultimi mesi: basti ricordare che lo scorso giugno il suo valore si aggirava sui 9 milioni e, a ottobre, sui 13. Mantenendo l'attuale standard di rendimento, la valutazione di Zirkzee pare destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi: inevitabile per un giocatore che, data la giovane età (è infatti un classe 2001), possiede ancora grandi margini di crescita.