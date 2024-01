Dove vedere Juventus-Empoli in tv e streaming: le probabili formazioni

Vincere per presentarsi al big match della prossima settimana contro l'Inter da capolista. Questo l'obiettivo della Juventus, che, grazie alla vittoria di Lecce ed agli impegni in Supercoppa dei nerazzurri, si è portata in testa al campionato di serie A. I bianconeri, sabato 27 gennaio alle 18, ospiteranno allo Stadium l'Empoli nella 22esima giornata: una sfida sulla carta abbordabilissima, anche se non mancheranno le insidie. I toscani, infatti, sembrano rivitalizzati dall'arrivo in panchina di Davide Nicola e, nello scorso turno, hanno superato con un netto 3-0 il Monza.

Juventus-Empoli, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro l'Empoli, sarà privo di Rabiot, ancora alle prese con un affaticamento al polpaccio. In mezzo al campo, quindi, spazio per Miretti al fianco di Locatelli e McKennie, con Cambiaso (favorito su Weah) e Kostic sulle corsie esterne. In attacco verso il forfait Chiesa: a comporre il tandem con Vlahovic, di conseguenza, ci sarà ancora Yildiz. In difesa il consueto terzetto formato da Gatti, Bremer e Danilo.

Juventus-Empoli, le scelte di Nicola

Nicola, dall'altra parte, si affiderà al 3-4-2-1, con Cambiaghi ed il confermatissimo Zurkowski, autore di una tripletta contro il Monza, a sostenere in attacco Cerri (in dubbio Caputo e Baldanzi). In mezzo al campo Grassi e Marin, con Bereszynski a destra ed uno tra Cacace e Gyasi a sinistra. Terzetto difensivo formato da Ismajli, Walukiewicz e Luperto, tra i pali Caprile.

Juventus-Empoli, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Grassi, Marin, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri. All. Nicola

Juventus-Empoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Empoli, in programma sabato 27 gennaio alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 22esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.