Dove vedere Juventus-Frosinone in tv e streaming: le probabili formazioni

Un periodo difficile, quello che sta vivendo la Juventus. I bianconeri, nelle ultime quattro gare di campionato, hanno raccolto appena due punti, scivolando a -9 dall'Inter capolista (che deve anche giocare una partita in più). Gli uomini di Allegri, quindi, sono chiamati a tornare alla vittoria nell'impegno interno contro il Frosinone, in programma domenica 25 febbraio alle 12.30 all'Allianz Stadium e valevole per la 26esima giornata di serie A. Anche i ciociari, tuttavia, si presenteranno alla sfida affamati di punti: la formazione di Di Francesco è infatti reduce da tre ko consecutivi ed ha visto pericolosamente avvicinarsi la zona retrocessione, oggi distante soltanto tre lunghezze.

Juventus-Frosinone, le scelte di Allegri

Allegri, per la partita contro il Frosinone, dovrà fare a meno di Danilo, messo ko da un problema muscolare. In difesa, quindi, ci sarà spazio per Rugani (favorito su Alex Sandro) al fianco di Bremer e Gatti. In mezzo al campo McKennie, Locatelli e Rabiot con Cambiaso e Kostic sulle corsie esterne, mentre in attacco dovrebbe esserci Yildiz al fianco di Vlahovic. Attenzione, però, all'opzione 4-3-3: in questo caso nel reparto offensivo ci sarebbe spazio anche per Chiesa.

Juventus-Frosinone, le scelte di Di Francesco

Di Francesco, dall'altra parte, si affiderà al 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Soulé, Harroui ed uno tra Kaio Jorge e Cheddira. A centrocampo spazio per Mazzitelli, Barrenechea e Gelli, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Monterisi e Okoli con Valeri a sinistra ed uno tra Zortea e Lirola a destra. Tra i pali Turati.

Juventus-Frosinone, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

Frosinone (4-3-3): Turati; Zortea, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

Juventus-Frosinone, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Frosinone, in programma domenica 25 febbraio alle 12.30 all'Allianz Stadium e valevole per la 26esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.