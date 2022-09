Juventus, chi rientra dopo la sosta: il punto sugli infortunati

Un momento difficilissimo, quello che sta attraversando la Juventus. I bianconeri, sconfitti nell'ultima gara di campionato dal Monza, hanno chiuso il proprio mese di settembre senza vittorie: soltanto due pareggi (contro Fiorentina e Salernitana) e ben tre sconfitte (contro Paris Saint-Germain e Benfica, oltre a quella con i brianzoli). Un deludente rendimento che ha messo in discussione la posizione del tecnico Massimiliano Allegri, il cui futuro, probabilmente, dipenderà dai risultati che la sua squadra otterrà dopo la sosta: senza una svolta immediata, l'allenatore, la cui seconda avventura alla Vecchia Signora si sta rivelando un flop, potrebbe essere sollevato dall'incarico.

Il punto sugli infortunati

Per tentare di rialzare la testa, Allegri, alla ripresa, spera di poter tornare a contare su alcuni dei giocatori rimasti ai box nelle ultime settimane. Scontato il turno di squalifica, per la gara contro il Bologna, in programma domenica 2 ottobre, torneranno a disposizione Arkadiusz Milik e Juan Cuadrado. Insieme a loro pronti al rientro Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro, costretti ad alzare bandiera bianca negli ultimi impegni a causa di alcuni problemi muscolari. Verso il ritorno in campo anche Wojciech Szczesny, rimasto in panchina a Monza in favore di Perin: il polacco è ormai pienamente recuperato ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare.

Alla ripresa Allegri non potrà invece contare su Angel Di Maria. L'argentino, espulso nel corso del primo tempo della partita di Monza per una gomitata rifilata ad Armando Izzo, è stato sanzionato dal giudice sportivo con due giornate di squalifica: l'ex Psg, oltre a quella con il Bologna, salterà quindi anche la gara contro il Milan, in programma a San Siro sabato 8 ottobre.