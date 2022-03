Inter, perché con la Juventus è già un'ultima spiaggia

Un big match che promette scintille, quello in programma domenica sera all'Allianz Stadium. La Juventus, reduce da quattro vittorie consecutive che l'hanno portata a -7 dalla vetta, ospiterà l'Inter, che nelle ultime sette gare ha raccolto solamente sette punti scivolando al terzo posto della classifica, a -6 dal Milan capolista. Una sfida determinante nella corsa al tricolore, non solo per i bianconeri: anche i nerazzurri hanno infatti un assoluto bisogno di vincere, altrimenti, il discorso scudetto, potrebbe forse già dirsi chiuso.

Inter, l'importanza della partita con la Juventus

Basta fare due conti per rendersi conto di quanto la posta in palio allo Stadium sia pesante per la formazione di Simone Inzaghi. L'Inter, come detto, si trova a sei lunghezze di distanza dal Milan e poco, nell'ottica del match dello Stadium, conta il fatto che i nerazzurri abbiano giocato una partita in meno, ponendosi potenzialmente a -3 dal Diavolo. In caso di passo falso a Torino, dando per scontato che i rossoneri superino nel posticipo del lunedì un Bologna ormai privo di particolari obiettivi, Dzeko e compagni scivolerebbero a -8 (in caso di pareggio) o addirittura a -9 (in caso di sconfitta) dalla squadra di Pioli. Un'enormità, anche se quella distanza dovesse ridursi a 5 o 6 lunghezze con la vittoria (a tavolino o sul campo) nel recupero con il Bologna. Alla fine del torneo, dopo la sfida dell'Allianz Stadium, mancheranno infatti sette giornate e l'Inter, a quel punto, non potrebbe più fallire un colpo, sperando allo stesso tempo in qualche passo falso dei cugini (e del Napoli, al momento secondo in classifica).

Per non parlare, poi, del fattore psicologico: i nerazzurri stanno infatti vivendo un momento complicatissimo ed un nuovo inciampo contro la Juventus potrebbe affossare definitivamente da un punto di vista mentale la truppa di Inzaghi, che fino a qualche settimana fa, prima dell'improvviso calo, sembrava avere saldamente in mano le sorti del campionato.