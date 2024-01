Juventus-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Vincere per rimanere in scia dell'Inter capolista. Questo l'obiettivo della Juventus, che martedì 16 gennaio, alle 20.45, ospiterà all'Allianz Stadium il Sassuolo nella gara valevole per la 20esima giornata del campionato di serie A. I bianconeri, reduci da tre successi consecutivi, hanno infatti bisogno dei tre punti per rimanere a contatto dei nerazzurri, che sabato hanno espugnato con un rotondo 1-5 il campo del Monza. Attenzione però ai neroverdi, unica formazione fin qui capace di battere gli uomini di Massimiliano Allegri in stagione.

Juventus-Sassuolo, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro il Sassuolo, dovrà fare a meno di Gatti e McKennie, fermati per una giornata dal giudice sportivo. Ottimismo, invece, per quanto riguarda le condizioni di Rabiot, che completerà la linea mediana con Locatelli e Miretti, e Chiesa. In attacco, nel 3-5-2 bianconero, al fianco di Vlahovic ci sarà in ogni caso spazio per Yildiz. Sulle corsie esterne Cambiaso (o Weah) e Kostic, mentre in difesa toccherà a Rugani completare il reparto con Danilo e Bremer.

Juventus-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Dionisi, dall'altra parte, si affiderà al 4-2-3-1, con Berardi, Thorstvedt e Laurienté ad agire alle spalle dell'unica punta Pinamonti. Coppia di centrocampo formata da Boloca ed Henrique, mentre la linea difensiva sarà composta da Pedersen, Ferrari, Erlic e Viti. Tra i pali Consigli.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Viti; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Juventus-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Sassuolo, in programma martedì 16 gennaio alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 20esima giornata di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.