Tutto su Lazio-Bologna: formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

La Lazio prova a spiccare il volo sulle ali dell’entusiasmo della Champions. Il successo su misura contro il Bayern Monaco ha sortito l’effetto di esaltare l’ambiente biancoceleste: la formazione di Sarri proverà allora a concedere il bis a stretto giro di posta nuovamente davanti al pubblico amico contro il Bologna, sfruttando l’effetto Olimpico. I capitolini infatti non perdono in casa due mesi, dove dall’inizio dell’anno hanno subito appena 8 reti in diciassette sfide nelle varie competizioni, con il valore aggiunto rappresentato dai clean sheet conseguiti nelle ultime quattro uscite. Di fronte ci sono gli emiliani quinti in classifica e reduci dalle “scorpacciate” del Dall’Ara: tre gare interne consecutive in dodici giorni, nove punti (contro Sassuolo, Lecce e nel recupero con la Fiorentina) e dieci gol fatti. Lo storico recente parla decisamente a favore dei padroni di casa, che dalla stagione 2012/2013 hanno vinto il 50% degli incroci disputati (contando anche gli ottavi della scorsa edizione della Coppa Italia): undici le affermazioni della Lazio, otto i pareggi e tre i successi dei rossoblù, tra cui anche quello della gara di andata del torneo attuale.

Lazio-Bologna, le scelte di Sarri

Undici di partenza quasi obbligato per l’allenatore biancoceleste che non avrà a disposizione Zaccagni (che sta smaltendo l’infortunio al piede), Rovella ancora alle prese con la pubalgia e Hysaj malconcio dopo la sfida di Champions contro il Bayern, oltre agli squalificati Romagnoli e Vecino ed un Pellegrini recuperato ma solo per la panchina. Nella difesa davanti a Provedel si accomoderanno Lazzari e Marusic sugli esterni e la coppia Patric-Gila, con Casale come alternativa. A centrocampo l’escluso dovrebbe essere Kamada, spazio quindi a Cataldi play con ai fianchi Guendouzi e Luis Alberto. In avanti, Immobile dovrebbe essere preferito a Castellanos, sugli esterni probabile la rinuncia a Pedro con Isaksen dal 1’ e Felipe Anderson che viaggia verso la sua 132 presenza consecutiva con la maglia laziale.

Lazio-Bologna, le scelte di Thiago Motta

I rossoblù all’Olimpico saranno privi di Freuler, appiedato dal giudice sportivo ma dovrebbero ritrovare Calafiori, il quale rileverebbe Lucumí riprendendo così il posto in coppia con Beukema al centro della difesa che prevederà, davanti a Skorupski, anche Posch e Kristiansen (favorito su Lykogiannis) come esterni bassi. Diga mediana formata da Fabbian – in vantaggio su Moro – ed Aebischer, sulla trequarti conferme per Ferguson, Orsolini e Saelemaekers, a supportare Zirkzee come centroboa offensivo.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Patric, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen, Fabbian, Aebischer, Orsolini, Ferguson, Saelemaekers, Zirkzee. All. Thiago Motta

Lazio-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Bologna, in programma domenica 18 febbraio alle 12.30 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.