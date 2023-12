Lazio-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

Sarà una Lazio chiamata a trovare in campionato la stessa continuità di risultati in Champions quella che, nel match valevole per la quattordicesima di andata, ospiterà un Cagliari in netta ripresa, con l’intento di accorciare il divario dalle prime posizioni. I biancocelesti, con il 2-0 al Celtic, hanno vidimato il pass per la qualificazione europea con una giornata di anticipo, ma nel mese di novembre hanno raccolto appena un punto in serie A frutto del pari nel derby ed incassato due sconfitte in trasferta contro Bologna e Salernitana.

Di ben altro spessore il cammino degli isolani negli ultimi trenta giorni: oltre alla qualificazione agli ottavi di finale in Coppa Italia a spese dell’Udinese, i rossoblù hanno portato a casa sette punti in quattro match, grazie alle prime affermazioni stagionali in Serie A (solo uno in meno rispetto alle 20 precedenti gare disputate nella competizione), nonostante la scarsa propensione ai clean-sheet visto che l’ultimo match senza subire reti risale allo scorso 17 settembre.

Bilancio recente degli scontri diretti di chiara marca biancoceleste: la Lazio è rimasta infatti rimasta imbattuta nelle ultime 16 partite di Serie A (tredici vittorie e tre pareggi). Risale addirittura ad ottobre 2009 l’ultima gioia all’Olimpico per il Cagliari: sulla panchina sarda sedeva l’attuale tecnico della Juventus Max Allegri, a decidere il confronto una rete di Alessandro Matri.

Lazio-Cagliari, le scelte di Sarri

I biancocelesti saranno ancora privi di Casale e Romagnoli, che al centro della difesa saranno nuovamente sostituiti da Patric e Gila, mentre per i posti di terzini Lazzari e Marusic partono in leggero vantaggio rispetto a Hysaj e Pellegrini. Due in dubbi da centrocampo in su: Rovella ha accusato qualche fastidio al termina della sfida di Champions, e potrebbe lasciare spazio a Cataldi, come interni viaggiano verso la conferma Guendouzi e Luis Alberto col sacrificio di Vecino e Kamda. In avanti rientra dal 1’ Immobile al centro del tridente, come esterno offensivo potrebbe essere riproposto Isaksen con Felipe Anderson e Pedro a duellare per la maglia da titolare sul versante opposto. Tra i pali, ancora Provedel

Lazio-Cagliari, le scelte di Ranieri

L’incertezza è legata al modulo con cui i rossoblù si schiereranno all’Olimpico. In caso di difesa a quattro davanti a Scuffet, gli esterni bassi dovrebbero essere Zappa (sebbene Nandez sia rientrato nell’elenco dei convocati) ed Augello, pronti ad allinearsi alla linea mediana con la retroguardia a tre dove, oltre a Goldaniga e Dossena, troverebbe quindi spazio Hatzidiakos. In quest’ultimo caso, a centrocampo il sacrificato potrebbe essere Jankto, altrimenti titolare al fianco di Makoumbou e Prati. Il favorito ad agire tra le linee è Viola, a supportare il tandem d’attacco formato da Luvumbo e Petagna, in vantaggio su Oristanio e Lapadula per partire dal 1’.

Lazio-Cagliari, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Gila, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Isaksen. All. Sarri

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet, Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello, Jankto, Prati, Makoumbou, Viola, Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

Lazio-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Cagliari, in programma sabato 2 dicembre alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.