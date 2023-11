Calciomercato, la Serie A fiuta il colpo Gnonto: a gennaio derby romano?

Il grande pubblico lo aveva scoperto nella primavera del 2022, con la convocazione a sorpresa dell’allora ct Roberto Mancini in prima squadra (e la presenza fissa nella rosa dell’Under 19 di cui è stato anche capitano) ed il gol contro la Germania in Nations League, buono per diventare il più giovane marcatore della storia azzurra. Dopo il trasferimento al Leeds un paio di mesi più tardi, per Wilfried Gnonto torna a farsi sentire il richiamo della Serie A. La retrocessione dalla Premier dei Peacocks al termine dell’annata 2022/2023 lo aveva già portato alla decisione di cambiare aria, con tanto di braccio di ferro sfociato nell’assenza nell’elenco dei convocati in tre gare ad inizio stagione.

Le divergenze sembrano ora essersi appianate, ma a quanto sembra resta l’idea del ventenne attaccante di provare una nuova esperienza, magari in un palcoscenico più prestigioso della Serie B britannica. E la doppietta contro San Marino con l’Under 21 della scorsa settimana, nel match valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria 2025, ha nuovamente acceso i riflettori su una delle promesse azzurre che potrebbe, condizionale d’obbligo, costituire uno degli uomini mercato nella prossima finestra di trattative di gennaio. Complice inoltre il poco spazio – anche per via di un infortunio alla caviglia che lo ha fermato tra fine settembre ed inizio ottobre – concessogli dal Leeds nell’ultimo mese, nel corso del quale ha perlopiù messo piede in campo nel finale di partita iniziando in panchina.

Per Gnonto, si potrebbe anche profilare un nuovo derby di mercato. Perché dopo quello per Marcos Leonardo, Roma e Lazio sarebbe pronte a sfidarsi anche per la punta di Verbania, sebbene al momento le richieste della società gialloblù siano particolarmente esose (le indiscrezioni parlano di 30 milioni di euro), e pertanto fuori dalla portata di diversi club. La concorrenza da superare non manca, visto che in Premier League c’è un Tottenham il quale continua a monitorare con interesse il calcio italiano (in rosa ci sono già Vicario ed Udogie, e nel mirino ci è finito anche il giallorosso Cristante) e sarebbe pertanto pronto a riportarlo nella massima serie inglese. Ecco quindi che a pesare potrebbe essere la volontà del giocatore, che non ha mai vestito la casacca di un club di Serie A e potrebbe essere tentato dall’ipotesi di un’avventura italiana, dopo la trafila nelle giovanili dell’Inter e la militanza nello Zurigo nella massima divisione svizzera. La situazione resta in divenire, e potrebbe prendere una piega positiva per le società romane qualora il cifra richiesta per il cartellino cominciasse a scendere.