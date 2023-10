Lazio-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Lazio si rituffa nel campionato per smaltire le delusione maturata a Rotterdam nella terza giornata di Champions League. Dopo il successi contro Sassuolo ed Atalanta, i biancocelesti ospitano la Fiorentina, storicamente la formazione con cui hanno festeggiato di più (58 affermazioni in 148 precedenti) e contro cui hanno segnato il maggior numero di reti (ben 207 nel bilancio relativo alle sfide disputate nel massimo campionato). Situazione diversa per i viola, che rientrati dalla pausa di settembre per le nazionali non hanno più perso, ma nel posticipo di lunedì hanno visto interrompersi in Serie A la sequenza di vittoria perdendo il derby toscano contro l’Empoli, riscattandosi con il 6-0 di Conference League contro il Cukaricki. Incontro a cui Vincenzo Italiano terrà particolarmente: ha infatti incrociato la Lazio sei volte, guadagnando appena un punto, ed è l’unica tra le big che da allenatore non è mai riuscito a sconfiggere.

Lazio-Fiorentina, le scelte di Sarri

Almeno un dubbio per reparto per il tecnico biancoceleste, a partire dalla difesa che proteggerà Provedel dove mancherà Casale (lesione all’adduttore): in mezzo si sistemeranno pertanto Romagnoli e Patric, ai lati ballottaggio Hysaj-Lazzari con Marusic confermato sul versante opposto. Nel tridente offensivo si profila una staffetta tra Immobile e Castellanos, con il capitano che gode dei favori del pronostico per partire dal 1’ al centro dell’attacco con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati. A centrocampo si ragiona sulla possibilità di far rifiatare Luis Alberto (è ipotizzabile un impiego di Kamada) con Vecino e Rovella a contendersi la poltrona del regista e Guendouzi a completare il pacchetto mediano.

Lazio-Fiorentina, le scelte di Italiano

Con Kayode che resterà ai box un paio di settimane per il problema alla caviglia, nella difesa davanti a Terracciano sarà Parisi a traslocare a destra, con Biraghi a sinistra e la coppia centrale formata da Milenkovic e Martinez Quarta favorito rispetto a Ranieri nella volata per una maglia da titolare. A centrocampo di rivedranno Arthur e Duncan, più incertezza sulla trequarti: certo il rientro di Bonaventura e Nico Gonzalez, per l’altro posto dal 1’ le chance maggiori sembra averle Brekalo, insidiato però da Ikoné con Sottil pronto a subentrare a gara in corso. Come vertice offensivo, Beltran è in fiducia dopo la doppietta contro il Cukaricki, ma Italiano dovrebbe ridare il posto a Nzola.

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Nzola. All. Italiano

Lazio-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Fiorentina in programma lunedì 30 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle 20.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.