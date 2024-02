Lecce-Fiorentina, formazioni e dove vedere il match in tv e streaming

Un 2024 cominciato nel segno delle difficoltà impone al Lecce di invertire bruscamente la rotta. L’ultima vittoria risale a metà dicembre, nel 2-1 al Frosinone, seguìto da un punto preso nelle ultime sei uscite dai salentini ed appena due reti fatte (una ha garantito proprio il pareggio casalingo contro il Cagliari nel turno dell’Epifania). Di fronte una Fiorentina che è alle prese con i medesimi problemi: al di là della qualificazione ai rigori in Coppa Italia contro il Bologna, i viola non fanno bottino pieno dal match che ha mandato in archivio il 2023 (affermazione di misura contro il Torino al “Franchi”). I k.o. con Sassuolo ed Inter e lo striminzito 2-2 casalingo contro l’Udinese hanno fatto perdere terreno in classifica ai toscani, che devono però ancora recuperare una partita. Piuttosto equilibrato il bilancio degli scontri diretti: nei 39 incroci tra campionato e Coppa Italia, i viola si sono imposti in quindici occasioni, contro gli undici successi dei pugliesi. Completano i quadro 13 pareggi, l’ultimo dei quali nella gara di andata rimontata dal Lecce nel secondo tempo dopo lo svantaggio di 2-0 all’intervallo.

Lecce-Fiorentina, le scelte di D’Aversa

Salentini a centrocampo privi di Ramadani, per cui nella zona mediana del campo oltre a Kaba dovrebbero trovare spazio Blin e Oudin, che restano però in ballottaggio con Rafia e Gonzalez. In attacco, si candida Banda dal 1’ per comporre il tridente con Krstovic (in vantaggio su Piccoli) ed Almqvist, con Sansone come alternativa. Nessun dubbio invece sulla difesa a quattro che proteggerà Falcone tra i pali, con Gendrey e Gallo esterni bassi e la coppia centrale formata da Pongracic e Baschirotto.

Lecce-Fiorentina, le scelte di Italiano

Il tecnico viola non avrà lo squalificato Ikoné e sarà privo di Kouame, ma dovrebbe nuovamente poter contare su Sottil, rientrato a pieno regime al pari di Nico Gonzalez: per entrambi molto probabile l’utilizzo nell’undici di partenza con Beltran al centro del reparto offensivo. A centrocampo diga mediana composta nuovamente da Duncan ed Arthur più Bonaventura trequartista, mentre alcune novità potrebbero esserci in difesa: Kayode è in vantaggio su Faraoni nel ruolo di terzino destro, mentre Biraghi dovrebbe tornare titolare a sinistra dopo aver scontato il turno di stop. Al centro dell pacchetto arretrato, si potrebbe rivedere Milenkovic dal 1’ in coppia con uno tra Ranieri e Martinez Quarta. Tra i pali Terracciano, dalla panchina la new-entry Belotti.

Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo, Blin, Kaba, Oudin, Almqvist, Krstovic, Banda. All. D'Aversa

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Beltran. All. Italiano

Lecce-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lecce-Fiorentina, in programma venerdì 2 febbraio alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.