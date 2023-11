Lecce-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Un successo, quello ottenuto in Champions League contro il Paris Saint-Germain, che ha permesso al Milan di ritrovare il sorriso dopo un periodo difficile. I rossoneri, adesso, sono però chiamati a ritrovare i tre punti anche in campionato, dove non vincono da tre gare (appena un punto raccolto), per non perdere ulteriore contatto dalla vetta, oggi distante sei lunghezze. La trasferta sul campo del Lecce, in programma sabato 111 novembre alle 15 e valevole per la 12esima giornata del campionato di serie A, non si preannuncia però delle più semplici, dato che i salentini, che hanno bruscamente frenato dopo una partenza sprint, sono chiamati a conquistare un risultato positivo per non farsi risucchiare nelle parti basse della classifica.

Lecce-Milan, le scelte di Baroni

Baroni, per la gara contro il Milan, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Almqvist. Se lo svedese non dovesse farcela, ci sarà spazio per Strefezza nel tridente offensivo insieme a Krstovic e Banda. In mezzo al campo ballottaggio tra Kaba e Blin per affiancare Ramadani e Rafia, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Pongracic e Baschirotto. Ballottaggi tra Gendrey e Venuti e Dorgu e Gallo sulle corsie esterne.

Lecce-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, per la trasferta di Lecce, si affiderà al 4-3-3, con Chukwueze che dovrebbe prendere il posto dell'acciaccato Pulisic per completare il tridente offensivo con Giroud e Leao. A centrocampo potrebbe rivedersi dal primo minuto Krunic: insieme a lui Loftus-Cheek e Reijnders (soltanto panchina per Musah). Nessun cambio in difesa, con Thiaw a comporre la coppia centrale con Tomori e Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne.

Lecce-Milan, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. All. Baroni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao. All. Pioli

Lecce-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lecce-Milan, in programma sabato 11 novembre alle 15 allo stadio Via del Mare e valevole per la 12esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.