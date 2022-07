Lens-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Nuova amichevole precampionato per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, che nei giorni scorsi hanno affrontato Lugano (vittoria per 4-1) e Monaco (pareggio per 2-2), affronteranno nella giornata di sabato 23 luglio (fischio d'inizio alle 18.30) il Lens allo stadio Bollaert-Delesis, casa della formazione francese. Un test di buon livello per Lukaku e compagni, dato che gli uomini di Franck Haise, nella passata stagione, hanno chiuso al settimo posto il campionato di Ligue 1. Novanta minuti che serviranno al tecnico nerazzurro per collaudare meccanismi di gioco ed alternative tattiche in vista del via ufficiale della stagione previsto per sabato 13 agosto, quando l'Inter farà visita al neopromosso Lecce nella prima giornata di Serie A. Il Lens, invece, esordirà in campionato il 7 agosto contro il Brest.

L'attesa, in particolar modo, è per vedere all'opera il tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che già nel 2020/2021 fece scintille permettendo all'Inter, allora guidata in panchina da Antonio Conte, di vincere lo scudetto. La squadra di Inzaghi, dopo quella con il Lens, sarà poi attesa dall'amichevole contro il Lione, in programma sabato 30 luglio al Manuzzi Cesena. Il 6 agosto, all'Adriatico di Pescara, la sfida con gli spagnoli del Villarreal.

Lens-Inter, dove vederla in tv e streaming

La partita amichevole Lens-Inter si giocherà sabato 23 luglio alle 18.30 allo stadio Bollaert-Delesis. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. L'app di DAZN per seguire Lens-Inter è disponibile anche su tablet, cellulari android e iOS, o in alternativa basta accedere al sito ufficiale per seguire l'amichevole in diretta streaming.