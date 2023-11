Marcos Leonardo, romane beffate? Real e Newcastle si fanno sotto

E’ stato uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo. Quasi una telenovela, che si è sviluppata nel corso delle settimane più calde non solo meteorologicamente parlando, ed ha visto come protagoniste la Roma e la Lazio. Nelle due sponde della capitale sono arrivati l’iraniano Azomun e l’argentino Taty Castellanos, ma nella prima fila nello schieramento delle preferenze c’è stato Marcos Leonardo, trattato a lungo da giallorossi e biancocelesti. A far saltare il trasferimento nel vecchio continente è stato il muro eretto dal Santos, che forte del contratto che lega il giocatore al club fino al 2026 (con tanto di clausola rescissoria di 100 milioni di euro) dapprima ha giudicato insufficiente l’offerta del club laziale. Successivamente ha quindi respinto al mittente le avances della Roma, con la trattativa che si è dilatata al di là della “dead line” stabilita dal club brasiliano per poter sostituire adeguatamente il suo attaccante.

Dopo un breve periodo da...separato in casa (ha saltato allenamenti e la trasferta sul campo del Fortaleza), il ventenne centravanti è rientrato nei ranghi ed ha ricominciato a fare quello che sembra essergli molto congeniale, ovvero gonfiare le reti. Le lusinghe estive dell’Europa, cominciate comunque ben prima (cioè dalla sua esplosione ai Mondiali Under 20, nei quali è stato vicecapocannoniere del torneo con cinque centri) sembrano peraltro avergli fatto più bene che male, non distraendolo dai suoi doveri di bomber visto che da luglio a fine ottobre è riuscito ad andare a bersaglio dodici volte. E le sue prodezze, che hanno fatto scomodare – secondo l’opinione di molti in maniera esagerata – il paragone con Pelé, hanno rivestito importanza essenziale nella risalita del Santos, che dopo un avvio di 2023 stentato sta vedendo la salvezza sempre più vicina.

Ma all’orizzonte dei Peixe non c’è solo la permanenza nella massima serie brasiliana. Perché il salto di qualità della punta nata ad Itapetinga, ha fatto affiorare anche l’interesse di altri club europei, che rischia seriamente di scombinare i piani delle società della capitale. In particolare della Roma, che aveva “congelato” l’operazione forse con l’intenzione di tornare alla carica nella finestra invernale di mercato. Gli emissari del Real Madrid e del Newcastle hanno già sondato il terreno con gli agenti del giocatore. L’impressione è che per arrivare a Marcos Leonardo, peraltro in predicato di essere inserito nella selezione olimpica verdeoro (qualora il Brasile riuscisse a qualificarsi per il torneo di calcio in programma a Parigi 2024), una cifra nell’ordine dei venti milioni potrebbe non essere più sufficiente. Ed il rimpianto per non aver affondato il colpo quando sarebbe stato possibile farlo, forse, comincerà a fare capolino.