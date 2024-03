Dove vedere Milan-Empoli in tv e streaming: le probabili formazioni

Dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Lazio. Questo l'obiettivo del Milan, che domenica 10 marzo, alle 15, ospiterà a San Siro l'Empoli nella gara valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i rossoneri, reduci in settimana dall'affermazione per 4-2 contro lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, cercheranno di conquistare l'intera posta in palio per andare all'assalto della seconda posizione, attualmente occupata dalla Juventus e distante un punto. Gli azzurri, invece, tenteranno di raccogliere un risultato positivo in ottica salvezza.

Milan-Empoli, le scelte di Pioli

Pioli, per la partita contro l'Empoli, dovrà fare a meno di Florenzi e Leao, fermati per un turno dal giudice sportivo. Al posto del portoghese dovrebbe esserci Okafor per affiancare Loftus-Cheek e Pulisic (ma scalpita anche Chukwueze) nel terzetto alle spalle di uno tra Giroud e Jovic. In mezzo al campo spazio dal primo minuto per Bennacer, con Adli, Reijnders e Musah a contendersi l'altra maglia. In difesa Thiaw e Tomori dovrebbero essere i prescelti per comporre la coppia centrale, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne.

Milan-Empoli, le scelte di Nicola

Nicola, dall'altra parte, potrebbe puntare sul 3-5-2, con Niang e Cambiaghi a formare il tandem d'attacco (iniziale panchina per il recuperato Caputo). A centrocampo Marin, Maleh e Zurkowski con Gyasi e Cacace sulle corsie esterne, in difesa il terzetto formato da Ismajli, Walukiewicz e Luperto a protezione di Caprile.

Milan-Empoli, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang. All. Nicola

Milan-Empoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Empoli, in programma domenica 10 marzo alle 15 a San Siro e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.