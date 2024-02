Dove vedere Milan-Rennes in tv e streaming: le probabili formazioni

Inizia il cammino in Europa League del Milan. I rossoneri, dopo l'eliminazione dalla Champions (terzo posto nel girone F alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain), affronteranno nei playoff il Rennes, con la gara di andata in programma giovedì 15 febbraio alle 21 a San Siro. Una sfida nella quale gli uomini di Stefano Pioli, che potranno contare sul calore dei propri tifosi (stadio tutto esaurito), cercheranno di conquistare la vittoria per mettere in discesa il doppio confronto (il ritorno è previsto per la prossima settimana in Francia).

Milan-Rennes, le scelte di Pioli

Pioli, per il match contro il Rennes, non sembra intenzionato a fare turnover. In difesa è però in dubbio Kjaer, alle prese con un piccolo problema muscolare: se il danese non dovesse farcela, Hernandez verrebbe spostato al centro per fare coppia con Gabbia ed il conseguente inserimento di Terracciano a sinistra. A destra, al posto dell'infortunato Calabria, spazio per Florenzi. A centrocampo certo del posto Reijnders, con l'altra maglia contesa da Bennacer, Adli e Musah. Sulla trequarti, a sostegno dell'unica punta Giroud, ancora spazio per Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

Milan-Rennes, le scelte di Stephan

Sthepan, dall'altra parte, si affiderà al classico 4-4-2, con Kalimuendo e Terrier a formare la coppia offensiva. In mezzo al campo Le Fee e Santamaria con Bourigeuad e D. Doué sulle corsie esterne, mentre la linea difensiva sarà composta da G. Doué, Omari, Theate e Truffert. Tra i pali Mandanda.

Milan-Rennes, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Le Fee, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. All. Stephan

Milan-Rennes, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Rennes, in programma giovedì 15 febbraio alle 21 a San Siro, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app. La sfida, inoltre, sarà trasmessa in chiaro da TV8.