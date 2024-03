Milan-Slavia Praga, le quote dei bookmakers

Sarà lo Slavia Praga l'avversario del Milan negli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri, che nei playoff hanno avuto la meglio sui francesi del Rennes, giocheranno la sfida di andata, in programma giovedì 7 marzo alle 21, di fronte al proprio pubblico. Il ritorno, invece, è in calendario per la settimana successiva in Repubblica Ceca. Un doppio confronto al termine del quale il Diavolo, eliminato prematuramente nella fase a gironi in Champions, vuole staccare il pass per i quarti.

Le quote

La gara contro lo Slavia Praga, secondo i bookmakers, è ampiamente alla portata della formazione di Stefano Pioli. Il successo del Milan nella sfida di andata, dalle agenzie di scommesse qui prese in esame (Snai, Bwin e Sisal), è infatti quotato attorno ad 1.45. La quota del successo dei cechi, invece, oscilla tra 6.50 e 7. Alta anche la quota del segno X, che si aggira tra i 4.50 e 4.75. Per i bookie, quindi, Giroud e compagni non dovrebbero avere troppi problemi nel portarsi a casa il primo round.

Queste, nel dettaglio, le quote di Milan-Slavia Praga: