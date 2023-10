Milan, chi sostituirà Theo Hernandez contro la Juventus

Una sfida, quella in programma domenica sera a San Siro, che, in caso di vittoria, potrebbe dare ulteriore slancio al Milan. I rossoneri, reduci da quattro successi consecutivi ed al momento al primo posto della classifica con due punti di vantaggio sull'Inter, ospiteranno infatti la Juventus di Massimiliano Allegri, terza forza del torneo a pari merito con la Fiorentina. Fare bottino pieno contro i bianconeri, per il Diavolo, significherebbe dare un segnale al campionato, ribadendo le proprie ambizioni scudetto. Il tecnico Stefano Pioli, per la gara con la Vecchia Signora, dovrà tuttavia fare a meno di due pedine fondamentali: Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo.

A sostituire il portiere francese sarà ovviamente Sportiello, già autore di buone prestazioni quando chiamato in causa nelle scorse settimane in seguito all'indisponibilità per infortunio di "Magic Mike". Qualche dubbio in più, invece, Pioli lo ha per rimpiazzare il terzino: il Milan, dopo la cessione in estate di Ballo-Touré, passato in prestito al Fulham, non ha infatti in rosa un vero e proprio vice Theo. Al suo posto il tecnico potrebbe decidere di impiegare Florenzi, adattato sulla corsia sinistra. Attenzione, però, anche alla soluzione Bartesaghi: il classe 2005, fin qui, non ha mai giocato dal primo minuto, ma Pioli, che nutre nei confronti del ragazzo una grande fiducia, potrebbe anche decidere di schierarlo nella formazione titolare contro i bianconeri.